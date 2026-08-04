Jhansi News: परिवार को लाठी-डंडों से पीटा, एक नाजुक
Jhansi News: झांसी के एरच थाना क्षेत्र में एक पत्तल उड़ने को लेकर पड़ोसीों के बीच विवाद हुआ, जिसमें मुकुंद राजपूत और उसके परिवार पर लाठी-डंडों से हमला किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Jhansi News: झांसी। एरच थाना क्षेत्र में छत पर रखी भोजन की पत्तल पड़ोसी के यहां उड़ जाने को लेकर विवाद हो गया। जिसमें कुछ लोगों ने परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में युवक, उसकी पत्नी और बहन घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करया गया है। जहां युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। एरच के गांव रोतनपुरा निवासी मुकेश राजपूत की बेटी का निधन हो गया था। उसकी त्रयोदशी संस्कार बीती 2 अगस्त को था। भोजन से पहले एक पत्तल कौए के लिए छत पर रखी गई थी। मुकेश ने बताया कि वह पत्तल उठकर पड़ोसी के यहां चली गई।
मंगलवार को वह घर पर था। तभी पडोसी युवक गाली-गलौज करने लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि तभी बलवंत, अंकित, भावना, कैलाश नारायण, रामानंद सहितअन्य लाठी-डंडे लेकर आए और मुकेश पर हमला कर दिया। जिससे वह लहूलुहान हो गया। उसे बचाने बहन सोमत, पत्नी मुन्नालाल बचाने आई तो उन्हें भी पीट दिया। जिससे सभी लोग घायल हो गए। बाद में पीटने वाले धमकी देते हुए भाग निकले। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां मुकेश की नाजुक होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया है। वहीं पुलिस की मानें तो जांच की जा रही है।
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