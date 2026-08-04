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Jhansi News: चलती टे्रन में मोबाइल चुराने वाले दो धरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी में जीआरपी ने चलती ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले दो आरोपियों को पकड़ा। उनके पास से दो चोरी के मोबाइल बरामद हुए। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। ये आरोपी ट्रेनों में यात्रियों की लापरवाही का फायदा उठाकर मोबाइल चुराते थे।

Jhansi News: चलती टे्रन में मोबाइल चुराने वाले दो धरे

Jhansi News: झांसी। जीआरपी ने चलती ट्रेन में मुसाफिरों का मोबाइल चोरी करने वाले दो शातिरों को धर-दबोचा। उनके पास से दो चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक जीआरपी विवेक कुमार श्रीवास्तव, गौरव कुमार, अनिल कुमार, धारा सिंह गश्त पर थे। तभी मुखबिर की सटीक सूचना पर टीम रेलवे स्टेशन के कार्यालय वरिष्ठ खंड अभियंता विद्युत ट्रेन लाइट पहुंची। जहां दो संदिग्ध को धर-दबोचा। पूछताछ में यह दोनों शातिर मोबाइल चोर निकले। उन्होंने अपना नाम शिवकुमार निवासी बाराबंकी, संतोष निवासी बाराबंकी बताई। यह लोग ट्रेनों में रेकी करते थे। फिर मुसाफिर द्वारा लापरवाही बरतने पर उनका मोबाइल उठाकर भाग जाते थे।

इनके पास से दो एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सभी को भेज दिया है।

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