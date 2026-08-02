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Jhansi News: मां की साड़ी से युवक ने फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय सोनू यादव ने मां की साड़ी से फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार में कोहराम मच गया। सुबह शव मिलने पर परिजनों ने शोर मचाया। भाई विजय ने बताया कि घर में कोई विवाद नहीं था, लेकिन सोनू कुछ दिनों से परेशान था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मां की साड़ी से युवक ने फांसी लगाकर दी जान
मां की साड़ी से युवक ने फांसी लगाकर दी जान

Jhansi News: झांसी, संवाददाता। बबीना थाना क्षेत्र में दिल-दहलाने वाला मामला सामने आया है। मोहल्ला आरामशीन के आंबेडकर नगर में 23 वर्षीय युवक ने मां की साड़ी से फांसी लगाकर जान दे दी। रविवार को बंद कमरे में उसका शव फंदे पर झूलता मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव खिरकन व हाल मोहल्ला आरामशीन आंबेडकर नगर निवासी ओमप्रकाश यादव खेतीबाड़ी करते हैं। उनका 23 वर्षीय बेटा सोनू यादव उर्फ अजय भी उसमें हाथ बंटाता था। शनिवार की रात वह कमरे में सो रहा था। जबकि उसकी मां विद्या, बड़ा भाई विजय और बहन संतोष यादव बत्ती जाने के बाद बाहर सो रहे थे। तभी वह जागा। उसने मां की साड़ी के सहारे फांसी का फंदा बनाया और झूल गया। रविवार को जब परिजन जागे तो सोनू की कोई आहट नहीं हुई। उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो दंग रह गए। उसका शव फंदे पर झूल रहा था। जिससे परिजन चीख-चीखकर रोने लगे। शोर सुनकर आसपास हड़कंप मच गया। आनन-फानन में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। भाई विजय ने बताया कि घर पर कोई बात नहीं थी। न ही किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। सोनू ने आखिर यह कदम क्यों उठाया है। कुछ पता नहीं है। कुछ दिनों से परेशान जरूर था। रात में सभी लोग बाहर सोए थे। जबकि वह घर में सोया था। तभी उसने यह कदम उठाया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। लोगों की मदद से शव को फंदे से नीचे उतरवाया। बबीना थाना प्रभारी राहुल सिंह राठौर ने बताया कि प्रथम दृष्टा मामला खुदकुशी का है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है。

बिलख पड़ा परिवार

23 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगाकर दी गई जान के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। वह फूट-फूटकर रो पड़े। मृतक की बहन भाई का शव देख बेहोश हो गई। मां व पिता भी सुध-बुध खो बैठा। भाई अपने भाई के लिए रो पड़े। परिजनों ने बताया कि उसने यह कदम क्यों उठाया? कुछ पता नहीं है?

सामान्य प्रश्न

क्या सोनू यादव ने आत्महत्या क्यों की?
कुछ पता नहीं है। परिजनों ने बताया कि वह कुछ दिनों से परेशान था।
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