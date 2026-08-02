Jhansi News: बहन-भाई को सांप ने डसा, मासूम की मौत
Jhansi News: झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र में, सांप के डसने से 7 वर्षीय मयंक की मौत हो गई, जबकि उसकी 5 वर्षीय बहन प्रगति की हालत गंभीर है। दोनों बच्चे घर के आंगन में सो रहे थे जब यह हादसा हुआ। परिजनों ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां मयंक की इलाज के दौरान मौत हो गई।
Jhansi News: झांसी, संवाददाता। बड़ागांव थाना क्षेत्र के मोहल्ला हरदौलपुरा में घर में सो रहे मासूम बहन-भाई को रविवार सुबह सांप ने डस लिया। सर्पदंश से मासूम बच्चे की मौत हो गई। जबकि बहन की हालत नाजुक बताई जा रही है। मोहल्ला हरदौलपुर निवासी प्रदीप कुशवाहा मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। रविवार सबह वह काम पर जाने के लिए तैयार होकर निकल गए। पत्नी नेहा अपने कामों में व्यस्त हो गई। उनका 7 साल का बेटा मयंक और 5 साल की बेटी प्रगति एक साथ आंगन में सो रहे थे। तभी अचानक सांप ने दोनों को डस लिया। जिससे प्रगति चीख पड़ी।
शोर सुनकर नेहा मदद दौड़ी और बेटी की हालत देख घबरा गई। वह उसे उठाकर अपने अन्य परिजनों के पास ले गई। इस बीच उसे मयंक की याद आई। उसने मयंक को जाकर देखा तो सांप ने उसे भी डस लिया था। जिससे उसकी भी हालत बिगड़ गई। घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। आनन-फानन में बड़ी संख्या में आसपास के लोग एकत्र हो गए। वहीं खबर पाकर पहुंचे प्रदीप कुशवाहा बच्चों की हालत देख बिलख पडे। आनन-फानन में दोनों को मेडिकल कॉलेज लाया गया। मेडिकल सीएमएस सचिन माहुर ने बताया कि सर्पदंश के दो केस आए थे। दोपहर में बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जबकि बच्ची वेंटीलेटर पर थी। बाद में परिजन उसे कहीं और ले गए हैं।
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