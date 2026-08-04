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Jhansi News: पति ने खाया जहर पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी के बबीना में शादी के एक साल बाद दंपति के बीच विवाद के चलते पति ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। उसकी नाजुक हालत को देख पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी। यह घटना मेन रोड इलाके में हुई, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Jhansi News: पति ने खाया जहर पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान

Jhansi News: झांसी (बबीना)। शादी के एक साल बाद सोमवार की देर रात दंपति के बीच हुए विवाद में पति ने विषाक्त खा लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। यह देख घबराकर पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों के खौफनाक कदम उठाने के बाद बबीना के मेन रोड इलाके में सनसनी फैल गई। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बबीना के मेन रोड निवासी हरीशंकर साहू का छोटा बेटा सूरज उर्फ सागर साहू इलेक्टीशियन का काम करता है। उसकी शादी एक साल पहले लखनऊ में राधा साहू से हुई थी।

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दोनों मध्य प्रदेश के अशोक नगर में माता-पिता के साथ रहते थे। सोमवार को सभी बबीना घर आए थे। तभी देर रात उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में आकर सूरज ने विषाक्त खा लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। यह देख परिजन घबरा गए। बड़े भाई विजय और पिता हरीशंकर ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया। जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने झांसी रेफर कर दिया। इसी बीच पति की हालत की खबर पाते ही राधा बुरी तरह घबरा गई। वह ऊपर अपने कमरे में गई। वहां उसने रस्सी से फांसी का फंदा बनाया और झूल गई। जब उसकी कोई आहट नहीं हुई तो जेठानी प्रीति कमरे में गई तो चीख पड़ी। राधा फंदे पर झूल रहा था। शोर सुनकर आसपास हड़कंप मच गया। आनन-फानन में लोग एकत्र हो गए सूचना पर कस्बा इंचार्ज मुकुल सिंह, महिला कांस्टेबिल सोम देवी, करिश्मा, यश आनंद सहित अन्य पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने फंदे से उताकर उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार उन्हें कुछ नहीं मालूम दोनों के बीच क्या हुआ? वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की मानें तो जांच की जा रही है।

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