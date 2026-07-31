Jhansi News: खेत पर करंट से झुलसकर किसान की मौत

Jhansi News: झांसी। बड़ागांव थाना क्षेत्र में दर्द-विदारक घटना हुई। गांव छपरा में खेत में घुसे मवेशियों के भगाते वक्त अचानक तारों की फेंसिंग में दौड़े करंट से झुलसकर 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जिससे उसका परिवार बिलख पड़ा। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव छपरा निवासी 28 वर्षीय रोहित यादव बेटा चैनू यादव खेती-किसानी करते थे। उन्होंने गांव के ही वनवारी का खेत बटाई (खेती का आधा-आधा) पर लिया है। अबकी उन्होंने उसमें धान की फसल बोई थी। वह इसकी देखभाल के लिए आए थे। तभी कुछ मवेशी दिखाई दिखाई। इसी बीच रोहित पशुओं को भगाने लगे। तभी खेत में लगी फेंसिंग में बरसात की वजह से अचानक करंट दौड़ गया। जैसे ही वह फेंसिंग के संपर्क में आए तो उन्हें बिजली का जोरदार झटका लगा। करंट इतना तेज था कि वह गंभीर रूप से झुलस गए और वहीं छटपटाने लगे। शोर सुनकर आसपास हड़कंप मच गया। आनन-फानन में लोगों ने उन्हें फेंसिंग से अलग किया। भतीजे अजय प्रताप ने बताया कि चाचा को तुरंत मेडिकल कॉलेज झांसी लेकर आए। यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिससे पूरा परिवार बिलख पड़ा। भतीजे अजय प्रताप ने बताया कि फेंसिंग के पास ही ट्रांसफार्मर लगा है। संभवता: उसी वजह से बारिश के दौरान करंट दौड़ा होगा। जैसे ही चाचा उसके संपर्क में आए तो इतनी बड़ी घटना हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की मानें तो जांच की जा रही है。