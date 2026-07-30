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Jhansi News: झांसी में खेत में करंट से झुलसकर दो किसानों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी के गांव जरयाई में करंट से झुलस कर दो लोगों की मौत हो गई। बृजेश दांगी की शादी दो साल पहले हुई थी और उनका एक चार महीने का बेटा है। कल्लू नामक व्यक्ति भी इस घटना में शामिल हैं। पूरा गांव इस दुखद घटना से शोक में डूबा हुआ है।

Jhansi News: झांसी में खेत में करंट से झुलसकर दो किसानों की मौत

Jhansi News: झांसी (चिरगांव), संवाददाता। गांव जरयाई ने करंट से झुलसकर हुई दो लोगों की मौत के बाद पूरा गांव गुरुवार को सदमे में रहा। गांव के ईश्वर दयाल दांगी ने बताया कि रात जब फोन लगाया तो वह रिसीब नहीं हुई। जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई। आनन-फानन में परिजनों के साथ ग्रामीण खेत पर पहुंचे तो भी कोई आहट नहीं थी। कुछ दूरी पर बाइक खड़ी थी। उस पर कपड़े रखे थे। बगल में चप्पले पड़ी थी। जैसे ही खेत में घुसे तो गीली क्यारी में दोनों पड़े थे। उनकी ऊपर बिजली का तार पड़ा था। शरीर पर झुलने के निशान थे। इसके बाद पूरा गांव दहल उठा। 30 वर्षीय बृजेश दांगी की शादी हो चुकी थी। जैसे ही उसकी खबर पत्नी शिवानी को लगी तो वह बेहोश हो गई। परिजन फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने बताया कि बृजेश की दो साल पहले शादी हुई थी। उसका चार महीने का एक बेटा है। उसकी मौत के बाद बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया है।

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परिवार का हाल

सास-ससुर के यहां रहते थे दोनों

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ग्रामीणों ने बताया कि बृजेश दांगी के पिता मोहर सिंह व मां की मौत हो चुकी थी। वह अपने ससुर अवध बिहारी दांगी के साथ अपनी पत्नी, बच्चे सहित रहते थे। उन्हीं के खेत की देखभाल भी करते थे। साथ में खेती में हाथ बंटाते थे। उनकी मौत के बाद पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

कल्लू की मृत्यु

करंट से झुलसकर 55 वर्षीय कल्लू की हुई मौत के बाद उनका परिवार भी बिलख पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि कल्लू का एक बेटा राहुल और पत्नी बिन्ना है। जैसे ही उन्हें रात मौत की खबर लगी तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सभी रोने बिलखने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि कल्लू खेतीबाड़ी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी मौत के बाद सभी का रो-रोकर बुरा हाल है

गांव का माहौल

नहीं जला गांव में चूल्हा

करंट से झुलसकर दो की मौत के बाद गुरुवार पूरा गांव गम में डूब गया। हर तरफ एक ही चर्चा थी। लोग अपने-अपने घरों के बाहर कुर्सियों पर बैठे रहे और एक चर्चा कर रहे थे कि खेत पर क्या और कैसे हुआ? महिलाएं एक-दूसरे से विलाप करती और बेहोश हो जातीं। जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव पहुंचे तो माहौल और भी गमगीन हो गया। यहां आसपास के घरों में चूल्हा तक नहीं जला.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गांव जरयाई में कितने लोगों की मौत हुई?
गांव जरयाई में करंट से झुलसकर दो लोगों की मौत हुई।
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