Jhansi News: 18 घंटे बाद ममेरे भाई ने बहन को दी मुखाग्नि

Jhansi News: झांसी (बबीना)। सोमवार की रात विवाद के बाद पति के जहर खाने के बाद घबराई पत्नी ने कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। वही मंगलवार की रात जमकर हंगामा बरपा। जैसे ही महिला का शव अंतिम संस्कार को पहुंचा तो आक्रोाशित मायकेपक्ष ने रोक दिया। उन्होंने 10 लाख रुपए की खातिर बेटी की हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस रातभर शमशान घाट में अर्थी पहरा देती रही। करीब 18 घंटे बाद बुधवार को पति समेत पांच रिपोर्ट दर्ज की गई। तब कहीं जाकर रोती आंखों के बीच मायकेवालों ने पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया। मामा के बेटे ने बहन को मुखाग्नि दी।

बबीना थाना क्षेत्रान्तर्गत गणेश मंदिर के पीछे मेन रोड इमलीपुरा मोहल्ला निवासी सागर साहू का सोमवार देर रात पत्नी राधा से विवाद हो गया था। इसके बाद सागर ने विषाक्त गटक लिया थ। हालत नाजुक होने पर उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। यहां पति की हालत से आहत राधा ने कथित रूप से फांसी लगाकर जान दे दी। मंगलवार की देर रात शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इसी बीच मायकेपक्ष के लोग पहुंच गए। उन्होंने हंगामा करते हुए अंतिम संस्कार रोक दिया। मामा व विकास राठौर भाई ने आरोप लगाया कि ससुरालवालों ने राधा की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया। वह लोग 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। वहीं सूचना पर थाना प्रभारी राहुल सिंह राठौर पुलिस बल के साथ पहुंचे। ससुराल और शमशान घाट पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। यहां परिजनों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन, वह नहीं माने। बाद में रात भर शव शमशानघाट में पुलिस की मौजूदगी में रखा रहा। बुधवार को पुलिस ने पति सागर,ससुर हरिशंकर, सास इंद्रा, जेठ विजय, नंद पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया। बाद में 18 घंटे बाद क्षेत्राधिकारी सदर प्रिया सिंह, थाना प्रभारी राहुल सिंह राठौर, कस्बा इंचार्ज नुकुल सिंह सहित पुलिस बल की मौजूदगी में मृतका का अंतिम संस्कार किया गया। मामा, भाई, मां, पिता रो पड़े। ममेरे भाई ने बहन को मुखाग्नि दी।