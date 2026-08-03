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Jhansi News: खेत पर गए किसान की संदिग्ध मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी के गांव सेमरी में एक किसान ओमनारायण यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। धान की फसल सूखने से उन्होंने तनाव महसूस किया था। परिवार के लोग खेत पर पहुंचने पर उन्हें मृत पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है।

Jhansi News: खेत पर गए किसान की संदिग्ध मौत

Jhansi News: झांसी। कोतवाली मोंठ थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव सेमरी में धान की फसल देखने गए किसान की मौत हो गई। उसका शव संदिग्ध परिस्थितयों मे पड़ा मिला। जिससे परिवार में कोहराम मच गया। उन्होंने बताया कि धान की फसल सूख गई थी। इसी सदमे में जान गई है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव सेमरी निवासी 49 वर्षीय ओमनारायण यादव बेटा स्व. राजाराम यादव किसान थे। उन्होंने करीब 5 एकड़ में धान की फसल बोई थी। बताया जा रहा है कि फसल सूखने से वह काफी परेशान थे। सोमवार सुबह करीब 7 बजे वह अपने खेत पर गए थे।

इसके बाद लौटकर नहीं आए। जब दोपहर करीब 2 बजे तक घर वापस नहीं लौटे। चिंतित परिजन जब उन्हें देखने खेत पहुंचे तो ओमनारायण यादव खेत पर मृत अवस्था में पड़े मिले। यह देख परिवार में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास हड़कंप मच गया। आनन-फानन में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। मृतक के भतीजे प्रदीप यादव ने बताया कि चाचा सुबह धान देखने गए थे। पानी बरस नहीं था। नहर नहीं आ नहीं थी। धान सूख रही थी। जिससे चाचा बड़े परेशान थे। बताया, इसी का गम उन्हें बैठ गया और उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उनके दो बेटे हैं। उनकी मोत के बाद बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। सभी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं सूचना मिलते ही मोठ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है।

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