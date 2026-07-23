Jhansi News: तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को रौंदा, मौत
Jhansi News: झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, और हादसे के बाद भीड़ में आक्रोश फैला। आरोपी चालक, जो कि किशोर निकला, को पकड़ लिया गया।
Jhansi News: झांसी (चिरगांव)। चिरगांव थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ। झांसी-कानपुर एनएच पर गांव करगुवां के पास तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार को रौंद डाला। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जिससे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। टहरौली थाना क्षेत्र के गांव पथरेड़ी निवासी रोहित बेटा रोशनलाल अपनी ससुराल गांव करगुवा आया था। बुधवार की देर रात वह वापस घर जा रहा था। जैसे ही बाइक लेकर हाइवे पर गांव करगुवां के पास पहुंचा, तभी पीछे से तेज गति से आ रही पिकअप गाड़ी टक्कर मारती हुई निकल गई। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि बाइक के परखचे उड़ गए। वहीं रोहित पिकअप की चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आनन-फानन में राहगीर मदद को दौड़े। चश्मदीदों की मानें तो टक्कर मारने के बाद चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। उसे लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ में वह करीब 16-17 साल का किशोर निकला। आरोप लगाया कि उसके पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही वाहन के आवश्यक कागजात। हादसे के बाद पिकअप में सवार लोगों ने मामले को ले-देकर रफादफा करने को कहा। जिससे वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। लोगों को शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की माने तो अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है。
हाइवे पार करते वक्त रौंदती ले गई गाड़ी
सड़क हादसे में युवक की हुई मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वह रोते-बिलखते घटना स्थल की तरफ दौड़े। चश्मदीदों ने बताया कि बाइक सवार हाइवे पार कर रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी टक्कर मारती हुई निकल गई। जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
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