Jhansi News: बाइक से गिरी महिला को ट्रक ने कुचला, मौत

Jhansi News: झांसी। झांसी के कोतवाली मोंठ थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ। झांसी-कानपुर एनएच पर गांव अमरा के पास बाइक से गिरी अधेड़ महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिससे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव टांडा निवासी 55 वर्षीय विमला देवी एक धार्मिक स्थल पर पूजन को गई थी। गुरुवार सुबह करीब डेढ़ बजे वह अपने देवर शंकर सिंह के साथ घर वापस जा रही थी। जैसे ही शंकर बाइक लेकर हाइवे पर गांव अमरा के पास पहुंचे, तभी गहरे गड्ढे की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया। जिससे विमला देवी उछलकर दूर गिरी। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक उसके ऊपर से निकल गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आनन-फानन में राहगीर मदद को दौड़े। वहीं देवर फफपक कर रो पड़ा। सूचना पर एसडीएम माज अख्तर, क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं। सीओ के अनुसार हादसे में महिला की मौत हुई है। इसकी जांच कराई जा रही है。