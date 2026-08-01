Jhansi News: बेकाबू ट्रक ने तीन दोस्तों को रौंदा, एक की मौत

Jhansi News: झांसी। झांसी से सटे ललितपुर में भीषण हादसा हुआ। शनिवार को तेरई फाटक पुलिया के पास तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दोस्तों को रौंद दिया। हादसे में झांसी मेडिकल में एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि दो की हालत गंभीर बनी है। तीनों काम की तलाश में आ रहे थे। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। टीकमगढ़ (मप्र) के गांव मोहनगढ़ निवासी 19 वर्षीय देवेंद्र वंशकर बेटा सुरेश वंशकार मजदूरी कर परिवार के साथ हाथ बंटाता था। उसका झांसी में किसी ठेकेदार से काम के सिलसिले में बातचीत हुई थी। शनिवार को वह गांव रजपुरा के दो दोस्त अर्जुन और अजय को साथ लेकर झांसी आ रहा था। जैसे ही बाइक लेकर ललितपुर के तालबेहट के तेरई फाटक पुलिया के पास पहुंचा, तभी पीछे से तेज गति से आ रहा कोई ट्रक टक्कर मारता हुआ निकल गया। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि बाइक के परखचे उड़ गए। वहीं उछलकर देवेंद्र ट्रक की चपेट में आ गए। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि अर्जुन और अजय दूर तक घिसटते चले गए। जिससे उन्हें चोटें आई। हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आनन-फानन में राहगीर मदद को दौड़े। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। राहगीरों की मदद से घायलों को तुरंत सीएचसी तालबेहट में भर्ती कराया। जहां देवेंद्र की हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया है। यहां इलाज के दौरान शनिवार दोपहर उसकी मौत हो गई। देवेंद्र के रिश्तेदार प्रयास वंशकार ने बताया वह काम की तलाश की कहकर घर से निकला था। कुछ समय बाद घर पर हादसे की खबर पहुंची। आनन-फानन में परिजन अस्पताल पहुंचे। लेकिन, उसे मेडिकल भेज दिया। यहां उसके मौत हो गई। उसकी मौत के बाद सभी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की मानें तो जांच की जा रही है。