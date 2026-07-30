Jhansi News: खेत में करंट से झुलसकर दो किसानों की मौत

Jhansi News: झांसी के चिरगांव में खेत में सिंचाई करते समय करंट से दो किसानों की मौत हो गई। परिजनों ने देर रात तलाश शुरू की और खेत में दोनों के शव पाए गए। उनके ऊपर बिजली की तार पड़ी थी। गांव में मातम छा गया है।

Jhansi News: झांसी (चिरगांव) झांसी के चिरगांव में दर्द-विदारक घटना हुई। गांव जरियाई में खेत में सिंचाई के दौरान मोटर चालू करते वक्त दौड़े करंट से झुलकर दो किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। देर रात जब वह घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। खेत में आकर देखा तो दोनों के शव तार से चिपके पड़े थे। जिससे पूरा गांव दहल उठा। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव बिरहटा निवासी 26 वर्षीय बृजेश दांगी बेटा स्व. मोहर सिंह और 55 वर्षीय कल्लू पाल किसान थे। दोनों आसपास रहते थे और जोत (शामिल) में गांव जरयाई में खेत लिए थे। बुधवार सुबह दोनों धान के खेत में पानी लगाने की कहकर गए थे। फिर लौटकर नहीं आए। दोनों धान की क्यारी में पानी लगा रहे थे। तभी अचानक मोटर बंद हो गई। जिससे वह तार चेक करने लगे। तभी बिजली आपूर्ति चालू हो गई। जिससे उन्हें बिजली का जोरदार झटका लगा। करंट इतना तेज था कि बृजेश और कल्लू गंभीर रूप से झुलस गए। ऊंची-ऊंची धान लगी होने से किसी को घटना की जानकारी नहीं हुई। देर रात जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई। गांव के ईश्वर दयाल ने बताया कि उन्हें फोन लगाया। लेकिन, वह रिसीब नहीं हुआ। जब उन्हें तलाशते खेत पर पहुंचे तो दोनों के शव आसपास पड़े थे। यह मंजर देख परिजन बिलख पड़े। सूचना पर चिरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल राठौर, एसएसआई आनंद सिंह, उपनिरीक्षक सिद्धनाथ, अशोक यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की मानें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा。

खेत पर पड़े दोनों शव, करंट से झुलसा था बदन गांव जरयाई ने करंट से झुलसकर हुई दो लोगों की मौत के बाद पूरा गांव गुरुवार को सदमे में रहा। गांव के ईश्वर दयाल दांगी ने बताया कि रात जब फोन लगाया तो वह रिसीब नहीं हुई। जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई। आनन-फानन में परिजनों के साथ ग्रामीण खेत पर पहुंचे तो भी कोई आहट नहीं थी। कुछ दूरी पर बाइक खड़ी थी। उस पर कपड़े रखे थे। बगल में चप्पले पड़ी थी। जैसे ही खेत में घुसे तो गीली क्यारी में दोनों पड़े थे। उनकी ऊपर बिजली का तार पड़ा था। शरीर पर झुलने के निशान थे। इसके बाद पूरा गांव दहल उठा।

चार महीने बच्चे के सिर से उठा पिता का साया 30 वर्षीय बृजेश दांगी की शादी हो चुकी थी। जैसे ही उसकी खबर पत्नी शिवानी को लगी तो वह बेहोश हो गई। परिजन फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने बताया कि बृजेश की दो साल पहले शादी हुई थी। उसका चार महीने का एक बेटा है। उसकी मौत के बाद बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया है।

सास-ससुर के यहां रहते थे दोनों ग्रामीणों ने बताया कि बृजेश दांगी के पिता मोहर सिंह व मां की मौत हो चुकी थी। वह अपने ससुर अवध बिहारी दांगी के साथ अपनी पत्नी, बच्चे सहित रहते थे। उन्हीं के खेत की देखभाल भी करते थे। साथ में खेती में हाथ बंटाते थे। उनकी मौत के बाद पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

बिलख पड़ा कल्लू का परिवार करंट से झुलसकर 55 वर्षीय कल्लू की हुई मौत के बाद उनका परिवार भी बिलख पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि कल्लू का एक बेटा राहुल और पत्नी बिन्ना है। जैसे ही उन्हें रात मौत की खबर लगी तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सभी रोने बिलखने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि कल्लू खेतीबाड़ी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी मौत के बाद सभी का रो-रोकर बुरा हाल है

नहीं जला गांव में चूल्हा करंट से झुलसकर दो की मौत के बाद गुरुवार पूरा गांव गम में डूब गया। हर तरफ एक ही चर्चा थी। लोग अपने-अपने घरों के बाहर कुर्सियों पर बैठे रहे और एक चर्चा कर रहे थे कि खेत पर क्या और कैसे हुआ? महिलाएं एक-दूसरे से विलाप करती और बेहोश हो जातीं। जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव पहुंचे तो माहौल और भी गमगीन हो गया। यहां आसपास के घरों में चूल्हा तक नहीं जला।