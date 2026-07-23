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Jhansi News: पिकअप ने दो दोस्तों को कुचला, एक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: चिरगांव में एक भीषण हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार दो दोस्तों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद पुलिस ने वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

Jhansi News: पिकअप ने दो दोस्तों को कुचला, एक की मौत

Jhansi News: झांसी (चिरगांव)चिरगांव थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ। बरल कट पर गुरुवार तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार दो दोस्तों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौत हो गई। जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। कोतवाली मोंठ थाना क्षेत्र के गांव टाडा निवासी महेंद्र यादव गुरुवार को अपने एक गांव के ही साथी के साथ चिरगांव की तरफ आ रहा था। जैसे वह बाइक लेकर बरल कट पर पर पहुंचा। तभी पीछे से तेज गति से आ रही पिकअप गाड़ी टक्कर मारती हुई निकल गई।

टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि बाइक के परखचे उड़ गए। वहीं महेंद्र और उसका दोस्त गाड़ी की चपेट में आ गए। जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आनन-फानन में राहगीर मदद को दौड़े। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। राहगीरों की मदद से घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिरगांव ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने महेंद्र यादव को मृत घोषित कर दिया। वहीं दोस्त की हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की मानें तो टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। अगर कोई शिकायत आती है तो अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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