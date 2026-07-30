Jhansi News: झांसी में वर्दी पहनने से पहले कार ने युवक को रौंदा, मौत
Jhansi News: झांसी के नबाबाद थाना क्षेत्र में एक भीषण हादसे में 30 वर्षीय युवक संदीप सिंह यादव की मौत हो गई। वह यूपी होमगार्ड की परीक्षा पास करने के बाद प्रमाण पत्र वेरीफिकेशन के लिए पहुंचे थे। तेज रफ्तार बेकाबू कार ने उन्हें रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
Jhansi News: झांसी। नबाबाद थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ। एसएसपी कार्यालय के पास नई पुलिस बैरिक के सामने तेज रफ्तार बेकाबू कार ने होमगार्ड की वर्दी बदन पर पहनने से पहले 30 वर्षीय युवक को रौंद दिया। हादसे में उसकी मौत हो गई। वह झांसी में यूपी होमगार्ड की परीक्षा पास करने के बाद प्रमाण पत्र वेरीफिकेशन कराकर कानपुर लौट रहा था। कानपुर नगर के नोबस्ता के राजेंद्र नगर निवासी 30 वर्षीय संदीप सिंह यादव बेटा सुरेंद्र सिंह यादव ने यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा पास की थी। बुधवार को वह अपने प्रमाणपत्र लेकर सत्यापन के लिए भांजे आयुष के साथ झांसी आया था। जेल चौराहा स्थित नई पुलिस बैरक में वेरीफिकेशन कराकर देर रात वापस घर जा रहे थे। जैसे ही बैरिक के सामने पहुंचे, तभी पीछे से तेज गति से आ रही कार टक्कर मारती हुई निकल गई। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि संदीप उछलकर गिरा और कार चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद साथ चल रहा भांजा चीख पड़ा। शोर सुनकर आनन-फानन में राहगीर मदद को दौड़े। भांजे के अनुसार बेकाबू कार डिवाइडर पर चढ़कर खंभे से टकरा गई। चालक कूदकर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। राहगीरों की मदद से घायल को तुरंत मेडिकल कॉलेज झांसी लाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद भांजा बिलख-बिलख कर रो पड़े। वहीं खबर पाकर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेज दिया है। पुलिस की मानें तो चालक की तलाश की जा रही है。
होमगार्ड बनने की खुशियां गम में बदली
बुधवार को संदीप सिंह यादव अपने भांजे आयुष के साथ कानपुर से झांसी आया था। परिजन बेहद खुश थे। जैसे ही संदीप ने होमगार्ड की परीक्षा पास की थी तो परिजनों की खुशी का ठिकाना न था। अब जब वर्दी पहनने की घड़ी पास आई तो खुशियां दो गुनी हो गई थी। सभी लोग बेहद खुश थे। किसी को यह तक गुमान नहीं था कि संदीप अब लौटकर नहीं आएगा। परिजनों ने बताया कि जैसे ही हादसे की खबर पहुंची तो सारी खुशियां गम में बदल गई।
मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
हादसे में युवक की मौत के बाद परिजनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। आयुष ने बताया कि जब संदीप घर से झांसी के लिए रवाना हुए थे तो उनकी पत्नी सहित अन्य परिजन बेहद खुश थे। बताया, जैसे ही खबर पहुंची तो पत्नी बेहोश हो गई। उनके दो बच्चे है। उनकी मौत के बाद बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है।
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