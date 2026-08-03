Jhansi News: कॉलेज में छात्रा को पीटा, चोटी खींची, चेहरा नोंचा, हुई घायल
Jhansi News: कॉलेज में छात्रा को पीटा, चोटी खींची, चेहरा नोंचा, हुई घायलस्कूल प्रशासन ने किसी तरह बचाया, वीडियो वॉयरल दो छात्राओं में विवाद के बाद एक की मां पर मार
Jhansi News: झांसी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ज्योति नगर स्थित एक इंटर कॉलेज में बैंच पर बैठने को लेकर एक दो छात्राओं के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि वहां पहुंची एक छात्रा की मां ने दूसरी छात्रा के साथ बेहरमीं से मारपीट कर दी। उसकी चोटी पकड़कर खींची। कॉलेज स्टॉफ ने उसे किसी तरह बचाया। मारपीट से छात्रा घायल हो गई। यही नहीं घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सोमवार को इसका वीडियो वॉयरल होने पर हड़कंप मच गया। हालांकि आपका अपना हिन्दुस्तान अखबार ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घायल छात्रा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हंसारी के ज्योति नगर स्थित एक इंटर कॉलेज है। वहीं हंसारी की रहने वाली सलोनी मसीह बेटी स्व. जितेंद्र कक्षा 12 की छात्र है। सोमवार को वह कॉलेज गई थी। सोनाली ने आरोप लगाया कि कॉलेज में बैंच पर बैठने को लेकर साथी छात्रा से विवाद हो गया। इस दौरान दोनों में मारपीट हो गई। तभी दूसरी छात्रा ने अपने परिजनों को बुला लिया। वहां पहंुचे परिजनों ने सलोनी की मारपीट कर दी। सोनाली का आरोप है उसे नोंच लिया। चेहरे व शरीर पर कई जगह चोट आई। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं घटना के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया। प्रिंसीपल नरेंद्र तिवारी ने बताया कि विवाद के बाद दोनों के परिजनों को बुलाया गया। लेकिन, वह वहीं झगड़ने लगे। तब पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने उसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिसके वॉयरल वीडियो पर गौर करें तो एक महिला छात्रा पर मारने को दौड़ रही है। जिसे स्टॉफ बचा रहा है। प्रेमनगर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है。
कॉलेज प्रशासन का बयान
कॉलेज के नरेंद्र तिवारी ने बताया कि सीट पर बैठने को लेकर दो छात्रों में विवाद हो झगड़ा हो गया। दोनों बच्चों को समझाने की कोशिश की। अभिभावकों को बुलाया। लेकिन, कोई नहीं माना। तब पुलिस को सूचना दी गई।
पीड़िता का हाल
साहब, बेहोशी हालत में बेटी को लाए
पीड़िता की मां पूनम ने बताया कि बेटी को फोन आया तो घबरा गई। बड़ी बेटी को भेजा तो उसने बताया कि उसकी मां ने इसको मारा। चेहरे पर काफी चोटें आई। आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें नहीं पकड़ा। उसकी मां ने आकर बेटी को मारा और स्कूल प्रशासन ने नहीं रोका। बताया, बेटी को बेहोशी हालत में लाए और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।