Jhansi News: कॉलेज में छात्रा को पीटा, चोटी खींची, चेहरा नोंचा, हुई घायल

Jhansi News: झांसी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ज्योति नगर स्थित एक इंटर कॉलेज में बैंच पर बैठने को लेकर एक दो छात्राओं के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि वहां पहुंची एक छात्रा की मां ने दूसरी छात्रा के साथ बेहरमीं से मारपीट कर दी। उसकी चोटी पकड़कर खींची। कॉलेज स्टॉफ ने उसे किसी तरह बचाया। मारपीट से छात्रा घायल हो गई। यही नहीं घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सोमवार को इसका वीडियो वॉयरल होने पर हड़कंप मच गया। हालांकि आपका अपना हिन्दुस्तान अखबार ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घायल छात्रा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हंसारी के ज्योति नगर स्थित एक इंटर कॉलेज है। वहीं हंसारी की रहने वाली सलोनी मसीह बेटी स्व. जितेंद्र कक्षा 12 की छात्र है। सोमवार को वह कॉलेज गई थी। सोनाली ने आरोप लगाया कि कॉलेज में बैंच पर बैठने को लेकर साथी छात्रा से विवाद हो गया। इस दौरान दोनों में मारपीट हो गई। तभी दूसरी छात्रा ने अपने परिजनों को बुला लिया। वहां पहंुचे परिजनों ने सलोनी की मारपीट कर दी। सोनाली का आरोप है उसे नोंच लिया। चेहरे व शरीर पर कई जगह चोट आई। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं घटना के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया। प्रिंसीपल नरेंद्र तिवारी ने बताया कि विवाद के बाद दोनों के परिजनों को बुलाया गया। लेकिन, वह वहीं झगड़ने लगे। तब पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने उसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिसके वॉयरल वीडियो पर गौर करें तो एक महिला छात्रा पर मारने को दौड़ रही है। जिसे स्टॉफ बचा रहा है। प्रेमनगर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है。