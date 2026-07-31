Jhansi News: जलाभिषेक-रुद्राभिषेक, जाप-पाठ और मंत्रोच्चारण
Jhansi News: झांसी में श्रवण मास के दूसरे दिन शिवालयों में मंत्रोच्चारण और भजन-कीर्तन का माहौल रहा। भक्तों ने भगवान शिव का पूजन किया और विभिन्न अनुष्ठान किए। धर्माचार्य हरीओम पाठक ने कहा कि श्रवण मास का महत्व है और शिवजी की भक्ति से मनचाही मुराद पूरी होती है।
Jhansi News: झांसी। मंत्रोच्चारण, जाप-पाठ, अभिषेक-जलाभिषेक-रुद्राभिषेक और भजन-कीर्तन। श्रवण मास के दूसरे दिन शिवालयों में यही माहौल रहा। शुक्रवार सुबह शिवजी की मंगल आरती हुई। भक्तों ने भगवान का पूजन किया। मोहल्लों में स्थित देवालयों में धार्मिक अनुष्ठान हुए। कहीं ओम नम: शिवाय का अखण्ड जाप हुआ तो कहीं रामायण पाठ का आयोजन किया गया। श्री श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ पर सुबह आचार्यों के मंत्रोच्चारण के आचार्यों ने शिवजी का अभिषेक किया। श्री श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह-सुबह अभिषेक, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, श्रृंगार किया गया। इसके बाद महामंगल आरती हुई। हजारिया महादेव मंदिर पर ओम नम: शिवाय का जाप हुआ। मढ़िया मोहल्ला स्थित बड़े महादेव मंदिर पर आचार्यों के मंत्रोच्चारण के बीच भगवान का घी, पंचामृत, दूध, दही, गंगाजल से जलाभिषेक किया। महाकालेश्वर मंदिर, राजा बाबा महाकालेश्वर मंदिर, बड़ागांव गेट बाहर प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक बाद श्रृंगार हुआ। फिर ढोल-ताशों के बीच ‘..ओम जय शिव ओमकारा’ आरती हुई। जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने शिरकत की। हर तरफ हर-हर बम बम की गूंज सुनाई दी.
सुबह से पूजन, शिवार्चन
शहर के आवास विकास, के के पुरी, नंदनपुरा, खातीबाबा, शिवाजी नगर, नगरा, नैनागढ़, महावीरनपुरा, पंचवटी कॉलोनी, महेन्द्र पुरी कॉलोनी, दीनदयाल नगर, भारत माता मंदिर, ईसाइटोला, मसीहागंज, बड़ागांव गेट बाहर व अंदर, दतिया दरवाजा, पठौरिया, ओरछा गेट बाहर, खुशीपुरा, बिसाती बाजार, पंचवटी कालोनी, पाल कालोनी, रेलवे स्टेशन स्थित शिव मंदिर, नैनागढ़, बिसाती बाजार, अलीगोल, पठौरिया, थापक बाग सहित अन्य मंदिरों में अनुष्ठान हुए.
कहते हैं धर्माचार्य
महानगर धर्माचार्य हरीओम पाठक के अनुसार सनातन धर्म में श्रवण मास का काफी महत्व है। पूरे महीने शिवजी की भक्ति से मनचाही मुराद पूरी होती है। जिला धर्माचार्य महंत विष्णु दत्त स्वामी के अनुसार हिन्दू धर्म में श्रवण मास के खास महत्व है। शिवजी की भक्ति से सब दुख दूर होते हैं। ओम नम: शिवाय का जाप करने से मनचाहे वर की प्राप्ती होती है। घरों में शिवजी की अराधना करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।