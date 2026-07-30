Jhansi News: देवों के देव महादेव की भक्ति में डूबी रानी की नगरी

Jhansi News: झांसी। सावन के पहले दिन रानी की नगरी महादेव की भक्ति में डूब गई। मंदिरों में जलाभिषेक, आरती और जाप-पाठ हुआ। अनुशासन के साथ भक्तों ने भगवान के लिए फूल, बेलपत्र चढ़ाए। जिला धर्माचार्य ने श्रवण मास की शुरुआत की सूचना दी, जिसके दौरान भक्तों ने उपासना करने की सलाह दी।

Jhansi News: झांसी। ,..हर-हर महादेव की गूंज, ..बजते ढोल ताश, ..देवालयों-शिवालयों का मुहाना और ..सावन का पहला दिन। गुरुवार से शुरू हुए सावन के महीने के पहले दिन रानी की नगरी देवों के देव महादेव की भक्ति में डूब गई। गांवों से शहर तक अभिषेक, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक के बीच भोलनाथ का श्रृंगार हुआ। फिर ढोल-ताशे, घंटे-घड़ियाल, शंख ध्वनि के बीच मंगल आरती हुई। इसके बाद जाप, पाठ, शिव चालीसा हुआ। मढ़िया मोहल्ला स्थित महाकालेश्वर में सुबह-सवेरे भगवान का विशेष अभिषेक हुआ। मंत्रोच्चारण गूंज उठे। घंटा-घड़ियाल के बीच भोलेनाथ की महा-आरती हुई। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष सभी भगवान भोले को मनाने पहुंचे। सैंयर पहाड़ स्थित बूढ़े महादेव मंदिर पर साधू-महंतों ने भगवान का जलाभिषेक किया। पानी वाली धर्मशाला स्थित हजारिया महादेव मंदिर में आस्था मेला लगा रहा। भक्ता पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं सिद्धेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर, सिद्ध की बगिया स्थित शिव मंदिर, सैंयर दरवाजा स्थित शिव मंदिर, शहर स्थित शिव मंदिर, सदर स्थित शिव मंदिर, बड़ाबाजार स्थित शिव मंदिर, रेलवे स्टेशन स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह-सवेरे से ‘ओम नम: शिवाय’ की गूंज सुनाई दी। दूध, दही, घी, पंचामृत, गंगाजल से जलाभिषेक हुआ। फिर ‘जय शिव ओमकारा’ आरती गाई। वहीं भक्तों ने भोलेनाथ को बेलपत्र, फूल, धतूरा, दूध, घी चढ़ाया गया और सुख-समृद्धि की कामना की। गुरुवार सुबह से देवालयों में आस्था का मेला लग गया। कहीं शिव पुराण हुआ तो कहीं अखण्ड ‘ओम नम: शिवाय’ का जाप। भक्तों ने व्रत रखा और शिवजी की भक्ति में लीन रहे.

शिव पुराण, चालीसा, अखंड जाप-पाठ हुआ राजा बाबा महाकालेश्वर मंदिर, सदर बाजार स्थित शिवालय, मुरली मनोहर मंदिर, राम-जानकी मंदिर, महाकालेश्वर बड़े, सिद्ध की बगिया स्थित शिव मंदिर, सैंयर दरवाजा स्थित शिव मंदिर, शहर स्थित शिव मंदिर, बड़ाबाजार स्थित शिव मंदिर में ‘ओम नम: शिवाय’ का जाप हुआ। गली-मोहल्लों में स्थित मंदिरों पर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का अभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ को फल-फूल चढ़ाए। पूजन किया।

मोहल्लों में भी हुए अनुष्ठान शिवाजी नगर, पठौरिया, दतिया गेट बाहर, शास्त्री, महावीरनपुरा, आवास विकास, केके पुरी, नंदनपुरा, नगरा, ईसाइटोला, खातीबाबा, मसीहागंज, शिवाजी नगर, बड़ागांव गेट बाहर व अंदर, दतिया दरवाजा, ओरछा गेट बाहर, खुशीपुरा, बिसाती बाजार, पंचवटी कालोनी, पाल कालोनी, रेलवे, नैनागढ़, बिसाती बाजार, अलीगोल, पठौरिया, थापक बाग सहित अन्य जगहों पर स्थित मंदिरों में सावन के पहले दिन दिन भर धार्मिक अनुष्ठान हुए। शिव भक्तों ने उपवास रखा।

30 दिन के होंगे श्रवण मास : धर्माचार्य जिला धर्माचार्य महंत विष्ण दत्त स्वामी के अनुसार 30 जुलाई से श्रवण मास शुरू हो गए हैं। जो 28 अगस्त तक रहेंगे। भक्त भोलेनाथ की उपासना करें। अगले महीने 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। इसी के साथ श्रवण मास अगले साल के लिए विदा होंगे। जिला धर्माचार्य महंत विष्णु दत्त स्वामी के अनुसार भक्त अखंड ओम नम: शिवाय का जाप अवश्य करें। मनचाही मुराद पूरी होगी।

मंदिरों में दिन भर हुए अनुष्ठान जूना पहाड़ स्थित बूढे़ महादेव मंदिर पर सुबह-सवेरे संत-महंतों ने भगवान का पूजन किया। यहां दिन भर धार्मिक अनुष्ठान हुए। घरों में महिलाएं-पुरुष शिवजी की भक्ति में लीन रहे। पिपलेश्वर महादेव मंदिर में दिन भी जाप-पाठ और मंत्रोच्चारण की गूंज रहीं। यहां काफी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और शिवजी का पूजन किया। आवास विकास स्थित शिव मंदिर में मंत्रोच्चारण के बीच पार्थिक शिवलिंग का निर्माण किया गया।