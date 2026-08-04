Jhansi News: लूट का माल समेत चार शातिर लुटेरे धरे

Jhansi News: झांसी। नबाबाद थाना क्षेत्र में हुई लूट से पुलिस ने 24 घंटे में परदा उठाया है। ई-चार्जिंग स्टेशन कानपुर बाईपास से चार शातिर लुटेरों को धर-दबोचा। उनके पास लूटे गए हजारों रुपए, बाइक, आटो सहित, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। उन्हें पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। नबाबाद क्षेत्र के गांव कोछाभंवर निवासी सियाराम सोमवार को मेडिकल कॉलेज के सामने कोछाभंवर जा रहे थे। तभी कुछ लोगों ने ऑटो में बैठाकर मेडिकल कॉलेज गेट नं. 03 के आगे ऑटो रोक लिया गया। वहां तमंचा लगाकर उनसे 12,000 लूट लिए गए। बाद में फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया।

इसी कड़ी में मंगलवार केा नबाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मुखबिर की सटीक सूचना पर कानपुर बाईपास ई-चार्जिंग स्टेशन के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले में अभियुक्त चांद खां, खुशहाल उर्फ विक्की रजक, नसीम खां तथा जगमोहन अहिरवार को गिरफ्तार किया गया। बताया, इन लोगों ने ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इनके पास से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर, एक कारतूस , जामा तलाशी में लूटे हुए 7,780 रुपए नगर, चार मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त एक अदद ऑटो, एक बाइक बरामद की गई। बताया पकड़े गए सभी आरोपित शातिर हैं। चांद खां पर नबाबाद थाने में सात मामले दर्ज हैं। जबकि खुशहाल पर तीन, नसीम खान व जगमोहन पर एक-एक मामले दर्ज हैं। सभी को पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।