Jhansi News: दुकान से लाखों की नगदी ले उड़े चोर

Jhansi News: दुकान से लाखों की नगदी ले उड़े चोर
Jhansi News: झांसी में एक जनरल मर्चेंट की दुकान से चोरो ने लाखों रुपए नगद और चांदी चोरी कर ली। बदमाशों ने ताले तोड़कर रात में दुकान में प्रवेश किया और लगभग 9 लाख 20 हजार रुपए व आधा किलो चांदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Jhansi News: झांसी। शहर कोतवाली थाना क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला सैंयर गेट बाहर बदमाशों ने एक जनरल मर्चेंट की दुकान को निशाना बनाया। ताले तोड़कर दाखिल हुए चोर उसमें रखा सोसायटी व घर का का लाखों रुपए नगद और आधा किलो चांदी समेटकर चंपत हो गए। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
घटना का विवरण
मोहल्ला सैंयर गेट बाहर मोहल्ला रहने वाले वाले निवासी शहीद की घर में ही जनरल मर्चेंट की दुकान हे। उन्होंने बताया कि वह सोसाइटी का काम करते हैं। जिसकी तारीख 25 से 30 के बीच होती है। सोसायटी में करीब 42 सदस्य हैं। जिनका पैसा जमा करते हैं और महीने में किसी एक का नाम आने पर उन्हें दिया जाता है। प्रत्येक सदस्य हर महीने 10-10 हजार रुपए जमा करते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार सोसायती नहीं खुल सकी। जिसका 4 लाख 20 हजार रुपए दुकान में नगद रखा था। उन्होंने 5 लाख रुपए और बेटे इलाज के लिए निकाले थे। वह भी दुकान में रख दिए थे। बीती देर रात दुकान बंद कर कमरे में सोने चले गए। तभी आधी रात के बाद चोर बगल का दरवाजा तोड़कर कर घुसे। फिर उन्होंने पूरी दुकान खंगाल डाली। उसमें रखा 9 लाख 20 हजार रुपए नगद और आधा किलो की चांदी जो बुर्राक पर लगी थी। उसे ले गए। रविवार को सुबह जब एउन्होंने दुकान खोली तो दंग रह गए। सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। दुकान पर रखी सारी नगदी गायब थी। इसके बाद चांदी भी नहीं थी। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। आनन-फानन में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। सूत्रों की मानें तो मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। मामले में सीओ सिटी रामवीर सिंह ने बताया कि हर पहलू पर जांच कराई जा रही है। इसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सीसीटीवी कैमरे की कमी
आसपास नहीं थे सीसीटीवी कैमरे। सैंयर में दुकान से 9.20 लाख नगद और चांदी चोरी का मामला सामने आ रहा है। वहीं सूत्रों की मानें तो जहां चोरी हुई है वहां आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। हालांकि पुलिस हर प्वाइंट पर जांच कर रही है। सूत्र यह भी बताते हैं कि दुकानदार द्वारा बताए गए घटनाक्रम भी संतुष्ट नहीं कर रहे हैं।
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