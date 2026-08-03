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Jhansi News: 5 लाख नगद, सोने-चांदी के जेवर ले गए चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी में बदमाशों ने एक शटरिंग कारोबारी के घर में घुसकर दिन-दहाड़े 5 लाख रुपए की नगदी और सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए। घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना मोहल्ला मुंशी कंपाउंड में हुई।

5 लाख नगद, सोने-चांदी के जेवर ले गए चोर
5 लाख नगद, सोने-चांदी के जेवर ले गए चोर

Jhansi News: झांसी। झांसी में दिन-दहाड़े बदमाशों ने शटरिंग कारोबारी के घर को निशाना बनाया। मुंसीराम कंपाउंड में ताले तोड़कर घर में घुसे चोर 5 लाख की नगदी समेत सोने-चांदी के जेवरात ले गए। वहीं बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। सोमवार को इसका वीडियो वॉयरल हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला मुंशी कंपाउंड आवास विकास चौराहा निवासी जितेंद्र अगवाल शटरिंग का काम करते हैं। उनकी नंदनपुरा चौराहा पर दुकान है। बीते रोज उनकी पत्नी मायके गई थी। घर पर मिलने वाले जितेंद्र व उनका बेटा रुका था।

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रविवार को वह घर पहुंचे तो गेट बंद था। जिसे खोलकर वह अंदर पहुंचे। वहां जाकर देखा तो दरवाजे खुले व ताले टूटे पड़े थे। कमरे में सारा सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। उन्होंने बताया कि बदमाश पांच लाख रुपए घर रखा कैश ले गए हैं। इसके अलावा चांदी सोने की ज्वैलरी, सिक्के जो बिटिया की शादी के लिए घर में रखे है। वह भी ले गए हैं। जितेंद्र ने बताया कि जब वह घर में घुसे तो उन्हें छत पर चोरों की आहट हुई। तब उन्होंने शोर मचा दिया। इसके बाद बदमाश पीछे की रास्ते से दूसरी कॉलोनी में कूदकर भाग गए। कुछ समय बाद जब जानकारी की तो दूसरी कॉलोनी में पहुंचकर बदमाश भाग निकले हैं। बगल की कॉलोनी के गेट पर कुछ रुपए, बिछिाया मिले हैं। वहीं पीछे की कॉलोनी में गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड हरीराम पाल ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे बदमाश कैद हुए हैं। जो भागते नजर आए हैं। सीपरी बाजार थाना प्रभारी जयप्रकाश चौबे ने बताया कि जितेंद्र अग्रवाल की तहरीर तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे है। जल्द ही बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

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