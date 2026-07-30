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Jhansi News: सावन के पहले दिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे मेघ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी में सावन के पहले दिन मौसम ने कई रंग दिखाए। सुबह काले बादल छाए रहे, लेकिन केवल मामूली बूंदाबांदी हुई। दिन में उमस बढ़ने से लोग परेशान रहे। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 27 डिग्री रहा। कृषि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है।

Jhansi News: सावन के पहले दिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे मेघ

Jhansi News: झांसी। सावन के पहले दिन मौसम ने हर रंग रूबरू कराया। सुबह से काली-काली घटाएं छाई। बादल अब बरसे के कब बरसे की केटेगिरी में रही। पर, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। मामूली बूंदाबांदी कर मेघ सरक लिए। दोपहर निकले सूरज ने उमस बढ़ा दी। जिससे शहर पसीने से तर-ब-तर रहा। दिन बेचैनी में कटा। तल्ख मौसम के बीच अधिकतम ताप 33 तो न्यूनतम 27 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार सुबह 5.41 बजे हुए सूर्योदय हुआ। तब छुटपुट बूंदाबांदी हुई। आठ बजे तक इक्का-दुक्का बूंदें गिरीं। 10.30 से तीखी धूप और जमीन से छूटे भभके ने लोगों को बेहाल कर दिया।

इसके बाद लगातार बेचैनी बढ़ी रही। 12.30 बजे अचानक फिर बादलों ने डेरा डाला। पर, कुछ-कुछ इलाकों में खंड बारिश हुई। कुछ देर बाद आकाश साफ हुआ। फिर बादलों ने शहर को घेरा। यह क्रम दिन भर बरकरार रहा। उमस इतनी थी कि बदन से पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा था। सबसे बुरा हाल फुटपाथी दुकानदारों का रहा। शाम 5.30 बजे हल्के बदलाव के बाद फिर धूप निकल आई। भरारी फार्म स्थित कृषि मौसम इकाई के वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों में हल्के-मध्यम बादल छाए रहेंगे। जिससे बूंदाबांदी की संभावना है।

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