Jhansi News: जनपद में बरसा अमृत, धान मूंगफली की फसल में आएगी जान
Jhansi News: कम बारिश वाली फसलें भी जनपद भर में अच्छी स्थिति खाद की पर्याप्त है उपलब्धता नहीं होंगे किसान परेशान फोटो नंबर झांसी,संवाददाताजनपद भर में किसानों ने ज
Jhansi News: झांसी। जनपद भर में किसानों ने जहां भी धान मूंगफली की बुआई की है वहां कई दिनों से बारिश न होने के चलते फसलों की सेहत बिगड़ रही थी। खेतों की मिट्टी सूखने के हालातों में थी तो वहीं फसलें भी बेचैनी से बारिश का इंतजार कर रही थी। जिसके लिए मंगलवार से शुरू हुई फुहारों में जनपद भर को बुधवार तक राहत दे दी है। धान मूंगफली की फसलों में जहां मुरझाने का खतरा था वहां पानी से खेत तर हो गए। जनपद भर में धान की फसल का लक्ष्य 63606 हेक्टेयर था जिसके सापेक्ष पूर्ति जुूलाई माह तक 32560 हेक्टेयर में हो चुकी थी। इसी तरह मूंगफली जनपद भर में बुआई का लक्ष्य 248563 हेक्टेयर था। जिसके सापेक्ष बुआई किसानों ने जुलाई तक 190854 हेक्टेयर में कर ली थी। अधिक बुआई की गई फसलों में तिल है जिसे 72986 हेक्टेयर में बोया गया है। उरद की बुआई भी 60224 हेक्टेयर में की गई।
कृषि विभाग की स्थिति
मेघों से हुई बारिश सभी फसलों के लिए कृषि विभाग ने बेहतर बताई। जिले भर के किसानों के लिए खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। यूरिया का लक्ष्य 18 हजार एमटी और डीएपी का लक्ष्य 15 हजार एमटी था। जिसके सापेक्ष कृषि विभाग के पास खाद की उपलब्धता है। कृषि विभाग ने कहा कि किसानों को खाद का कोई संकट नहीं होगा।
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मऊरानीपुर में वर्षा
इस बार मानसून की बारिश पर सुपर अलनीनो का पूरा प्रभाव है। इसी कारण बारिश बीते साल की तुलना में कम हो रही। अब तक जनपद भर की 5 तहसीलों में सबसे अधिक जुलाई माह में मेघ की मेहरबानी मऊरानीपुर पर दिखी। यहां 220.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। झांसी सदर में 189.8 मोंठ तहसील में 155.5 मिमी और टहरौली में सिर्फ 64.71 मिमी बारिश दर्ज की गई। जनपद भर में सबसे कम बारिश गरौठा तहसील में दर्ज हुई यहां जुलाई में केवल 38.4 मिमी बारिश रिकार्ड की गई।
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किसानों के लिए बारिश
जनपद में मंगलवार को कुछ जगह बुधवार को अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की खबर आई है। किसानों के लिए बारिश का होना बेहद सुखद है। धान मूंगफली समेत सभी में जरूरत थी। खाद के लिए कोई कमी नहीं है पर्याप्त स्टाक है। किसान परेशान नहीं होंगे।
जिला कृषि अधिकारी कुलदीप कुमार मिश्रा
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सड़कों की स्थिति
थोड़ी सी बारिश ने सड़कों को डु़बोया
फोटो नंबर 11 बारिश में नाली के पानी से डूबी सड़क।
बुधवार को हुई बारिश में जरा सी देर ही हुई थी कि कई मुहल्लों में सड़कों पर पानी लबालब हो गया। कई जगह लोगों का निकलना मुश्किल हो गया तो कई लोगों को नाली नालों के पानी के कम होने का इंतजार भी करना पड़ा। मऊरानीपुर के पाठक पुरा निकट पथरियाऊ कुलिया में बेहद खराब हालात रहे। यहां कई नगर के चेयरमैन बने पर बारिश में भरने वाले पानी की समस्या का निराकरण कोई नहीं करा सका।
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