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Jhansi News: रिमझिम बारिश ने खिलाए किसानों के चेहरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी के समथर में सोमवार रात बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए। हालांकि, पानी की कमी से किसान चिंतित थे। बारिश ने गर्मी से राहत दी और धान की फसल को नई जान दी। किसान अब अच्छे उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि और भी बारिश की दरकार है।

Jhansi News: रिमझिम बारिश ने खिलाए किसानों के चेहरे

Jhansi News: झांसी (समथर)। झांसी में गांवों से शहर तक बादल छा तो रहे पर बरस नहीं रहे। इसी ने हर किसी को मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। सोमवार की रात बड़े इंतजार के बाद समथर में बारिश हुई। वहीं मंगलवार को भी रिमझिम पानी बरसा। जिससे मौसम खुश-मिजाज हो गया। वहीं बारिश ने किसानों के चेहरे खिला दिए। पर, अब भी मेघ उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। किसानों को इस बारिश और भी इंतजार है। किसान रमेश व्यास ने बताया कि इस बारिश से डीजल के खर्च से राहत मिली है। ​बारिश न होने के कारण पिछले कई दिनों से समथर क्षेत्र के किसान भीषण गर्मी और धान को बचाने को लेकर काफी चिंतित हो गए थे।

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किसान राजवीर गुर्जर ने बताया कि बारिश फसल के लिए बेहद अच्छी है। सुरेंद्र बादल ने बताया कि इस बारिश से चेहरे खिल उठे हैं। किसान खेती के काम में जुट गए हैं। ग्रामीण इलाकों में किसान अपने खेतों पर जाकर अपनी धान फसल देख रहे हैं। अरविंद श्रीवास के अनुसार बारिश से अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है। धान के झुलसते बिचड़ों में इस बारिश से नई जान आ गई है। विनोद कुमार पाल ने बताया कि सोमवार की रात व मंगलवार को दिन में बारिश की बड़े समय से दरकार थी।

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