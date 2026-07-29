Jhansi News: रेल चोर दबोचा, हजारों की रेल संपति बरामद
Jhansi News: झांसी में रेलवे सुरक्षा बल ने चोरी की गई रेल संपत्ति की खोज की। नयागांव रोड पर एक कबाड़ दुकान पर छापेमारी के दौरान शातिर धीरज साहू को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 50,000 की चोरी की रेल सामग्री बरामद हुई। तीन अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है।
Jhansi News: झांसी। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, झांसी जितेंद्र कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल संपत्ति की चोरी से परदा उठा। चेकिंग के दौरान एक शातिर हो धर-दबोचा। उसके पास से हजारों की चोरी की गई रेल संपति बरामद की गई है। निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी योगेश कुमार, क्राइम विंग झांसी की संयुक्त टीम ने नयागांव रोड, नहर के किनारे स्थित एक वाटिका में संचालित एक कबाड़ की दुकान पर छापेमारी की। जहां से रेलवे इंजन के अल्टरनेटर रूम में प्रयुक्त होने वाले केबल बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान कबाड़ दुकान संचालक बरामद रेल सामग्री के संबंध में कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका।
बरामद रेल संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 50,000 आंकी गई है। मामले में रेल संपत्ति को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने के आरोप में धीरज साहू निवासी नगर, थाना प्रेमनगर को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर घटना में संलिप्त तीन अन्य आरोपियों को भी मुकदमे में वांछित किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।