Jhansi News: नगर निगम में शव लेकर प्रदर्शन की कोशिश
Jhansi News: नगर निगम में शव लेकर प्रदर्शन की कोशिशनौकरी बहाली की मांग को लेकर शव के साथ पहुंचे सफाईकर्मीपुलिस-प्रशासन ने रास्ते में रोककर समझाकर मामला कराया शांतझ
Jhansi News: झांसी। झांसी नगर निगम में उस समय हड़कंप मच गया। जब बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी और स्थानीय लोग एक मृतक का शव लेकर दफ्तर की ओर बढ़ने लगा। उनका आरोप लगाया था कि आउटसोर्स पर बेटे की बर्खास्त किया गया। जिससे सदमे से उनकी मौत हो गई। उन्होंने नौकरी बहाली की मांग की। लेकिन, इससे पहले पुलिस-प्रशासन अलर्ट हुआ। उन्होंने समझाकर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कराया। मोहल्ला ओरछा गेट निवासी राजकुमार पहले नगर निगम में आउटसोर्स पर सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष अशोक प्याल ने आरोप लगाया कि उनके बड़े चचेरे भाई शिवचरन प्याल का बेटा राजकुमार आउटसोर्सिंग पर सफाई कर्मचारी का कार्य कर रहा था।
करीब दो महीने पहले आरोप लगाते हुए उसे हटा दिया गया। जिससे पिता शिवचरण भी दुखी थे। शुक्रवार को उनकी मौत हो गइर। घर में अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। इसी बीच परिजन और सफाई कर्मचारी आक्रोशित हो गए। वह शव लेकर नगर निगम की तरफ जाने लगे। उनका आरोप था कि बेटे को नौकरी से हटाने पर सदमे से पिता की मौत हो गई। वहीं शव यात्रा नगर निगम की तरफ बढ्ता देख पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गया। आनन-फानन में सिटी मजिस्ट्रेट प्रमोद झा, सीओ, कोतवाली प्रभारी, नबाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गोविंद चौराहे के पास शव यात्रा रोककर अफसरों ने परिवारवालों से बातचीत की। वहीं लोगों ने बताया कि जब तक राजकुमार को नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक वह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट प्रमोद झा ने नगर निगम अधिकारियों से बातचीत की। ननि अफसरों ने मामले में जांच कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और मामला शांत कराया। बाद में परिजन और परिचित उनका शव श्याम चौपड़ा शमशान घाट ले गए। जहां अंतिम संस्कार किया गया।
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