Jhansi News: बबीना में 1.38 करोड़ से बने 52 यात्री प्रतीक्षालय
Jhansi News: झांसी में बबीना विधानसभा के ग्रामीण और शहरी रास्तों पर 1.38 करोड़ रुपए की लागत से 52 नए यात्री प्रतीक्षालयों का निर्माण पूरा हुआ है। विधायक राजीव सिंह पारीछा ने बताया कि इससे दैनिक यात्रियों को मौसम से सुरक्षा मिलेगी। अब यात्रियों को बारिश और धूप में राहत मिलेगी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए।
Jhansi News: झांसी, संवाददाता। बबीना विधानसभा के ग्रामीण और शहरी मार्गों पर 138.82 लाख (करीब 1.38 करोड़ रुपए) की लागत से 52 नए यात्री प्रतीक्षालयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। विधायक राजीव सिंह पारीछा ने बताया कि इन प्रतीक्षालयों के बन जाने से क्षेत्र के दैनिक यात्रियों, ग्रामीणों और आम जनता को मौसम की मार से बड़ी सुरक्षा मिलेगी। ग्रामीण रामदीन यादव ने कहा, पहले बारिश और चिलचिलाती धूप में बस का इंतजार करना किसी सजा जैसा था। विशेषकर महिलाओं और बच्चों को बहुत परेशानी होती थी। अब इन सुंदर शेड्स के बनने से हमें बहुत बड़ी सहूलियत मिल गई है।
छात्र अमित कुमार ने बताया कि कॉलेज आने-जाने के समय अब उन्हें सिर छुपाने और बैठने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल गया है। मंडी क्षेत्र की रहने वाली विमला देवी ने बताया, पहले बच्चों को लेकर बस या ऑटो का इंतजार करने में बहुत डर और परेशानी होती थी। तेज धूप या अचानक बारिश होने पर छुपने की जगह नहीं मिलती थी। अब इन सुंदर प्रतीक्षालयों के बनने से हमारे बैठने और सुरक्षित रहने का स्थान मिल गया है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। अंकित राजपूत का कहना है, रोजाना सुबह बसों का लंबा इंतजार करना पड़ता है। गर्मियों में लू और मानसून में किताबों के भीगने का डर हमेशा बना रहता था। सरकार और विधायक जी के इस प्रयास से अब हम छात्र सुकून से बैठकर अपनी बस का इंतजार कर पाते हैं। राम भरोसे पाल ने खुशी जताते हुए कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर सड़क किनारे खड़े रहना मुश्किल होता था।
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