Jhansi News: लाठी-डंडों से भाई-भतीजों ने पीटा, अधेड़ की मौत

Jhansi News: झांसी (चिरगांव)। गांव नरी में खेत पर पूजन के दौरान हुए विवाद में परिवार के ही सदस्यों ने अधेड़ को लाठी-डंडों से पीट दिया था। वहीं मंगलवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जिससे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले में लापरवाही एक हल्का इंचार्ज निलंबित किए गए हैं। गांव नरी के रहने वाले 58 वर्षीय रामनाथ किसान थे। बीती 29 जुलाई को उनके खेत पर पूजन था। बेटे मंगल कुशवाहा, दीपेंद्र ने बताया कि परिवार विजय सिंह, राघवेंद्र, कालीचरण, विशुन, आकाश आए और शराब के नशे में गाली-गलौज करने लगे।

वह गिलास मांग रहे थे। पिता रामनाथ ने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। लहूलुहान हालत में उन्हें थाने ले गए है। आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहंीं की। इसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया। मंगलवार को इलाज के दौरान रामनाथ की मौत हो गई। जिससे परिजन बिलख पड़े। भतीजे बंटी कुशवाहा ने बताया कि सभी खाना खा रहे थे। उन लोगों गिलास मांगा तो फूफा ने मना कर दिया। दीपेंद्र ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने मारपीट की है। परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग की है। वहीं घटना के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया।ं रामनाथ की मौत की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी मोंठ सुनील कुमार शर्मा ने तत्काल चिरगांव थाने पहुंचे। उन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली। उस समय के थाना प्रभारी राहुल राठौर को भी बुलाया और पूछताछ की। मामले में एसपी ग्रामीण डा. अरविंद कुमार ने बताया कि जांच की जा रही हे। मामला दर्ज कर लिया गया है। एक को हिरासत में लिया गया है। वहीं मामले में लापरवाही पर हल्का इंचार्ज जितेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है।