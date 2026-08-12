Jhansi News: चिरगांव में अधेड़ का शव माइनर में उतराता मिला
Jhansi News: झांसी/चिरगांव संवाददाता थाना चिरगांव क्षेत्र के पहाड़ी चुंगी स्थित गैस एजेंसी के पास बुधवार को
Jhansi News: झांसी/चिरगांव संवाददाता थाना चिरगांव क्षेत्र के पहाड़ी चुंगी स्थित गैस एजेंसी के पास बुधवार को निकली माइनर में पत्रकार के अधेड़ पिता का शव पानी में उतराता मिलने से सनसनी फैल गई पानी में हाथ ऊपर दिखाई देने पर राहगीरों की नजर पड़ीl आशंका जताई जा रही है कि पुलिया पर बैठने के पर पानी में गिर गए होंगे वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।मृतक की पहचान थाना शाहजहांपुर क्षेत्र के छापर निवासी 58 वर्षीय घनश्याम राजपूत किसान थे उनकी बेटी प्रज्ञा राजपूत पत्रकार है। घनश्याम राजपूत किसी काम से चिरगांव आए थे। इसके बाद वह माइनर तक कैसे पहुंचे और पानी में कैसे गिरे, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।
घटना की जानकारी मिलते ही मृतक की बेटी प्रज्ञा राजपूत, उनकी मां, बहन, भाई तथा अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। शव को देखते ही परिजन फूट-फूटकर रोने लगे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बलिराज शाही, वरिष्ठ उपनिरीक्षक आनंद कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अशोक यादव, कांस्टेबल आकाश सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव को माइनर से बाहर निकलवाकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा मामले की जांच की जा रही है।
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