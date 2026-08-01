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Jhansi News: बाजार गुलजार, दुकानदारों को खरीदारों का इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: बाजार गुलजार, दुकानदारों को खरीदारों का इंतजारहलतालिका तीज, सावन तीज में उठेंगे बाजारश्रृंगार, पूजन, प्रसाद, फल-फूल की दुकानों पर बढ़ी रौनकझांसी, संवाद

Jhansi News: बाजार गुलजार, दुकानदारों को खरीदारों का इंतजार

Jhansi News: झांसी। गुजरे कई दिनों से मंदी के दौर से गुजर रहे बाजार सावन शुरू होते ही गुलजार होने लगें है। श्रृंगार, फल-फूल, पूजन, चूड़ी कंगन की खरीदारी बढ़ी है। इसके अलावा कपड़ा, साड़ी, शूट्स के प्रतिष्ठानों पर पर ग्राहकों का इंतजार है। दुकानदारों की मानें तो अभी उम्मीद के अनुरूप बाजार नहीं है। हरितालक तीज, सावन तीन सहित अन्य पर्वों तक इसके बढ़ने के आसार हैं। नगर के सीपरी, सदर बाजार, बड़ाबाजार, मानिक चौक, बिसाती बाजार, नरिया बाजार, गंज, सुभाष गंज, तिलयानी बजरिया, मजदूर वाली गली, मिठाई वाली गली, पसरठ, चूड़ी वाली गली, थोक कपड़ा, बर्तन अन्य मोहल्ले नंदनपुरा, खातीबाबा, नगरा, नैनागढ़, महावीरनपुरा, खैरा, गणेश बाजार, उन्नावगेट, पठौरिया सहित अन्य जगह लगने वाले बाजारों में और दिनों की तुलना मेंं ग्राहकी बढ़ी है। सीपरी बाजार के सुनील मलहोत्रा कहते हैं कि अभी कपड़ा बाजार उस तरह से नहीं उठा है। बाजार डाउन है। कुछ अंतर जरूर पड़ा है। दुकानदार सीताराम कहते हैं कि सावन महीने में सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या पड़ रही है। 15 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। इसी महीने में मंगला गौरी व्रत हैं। लिहाजा, एक सप्ताह में बाजार उठेगा। हालांकि कुछ ग्राहकी बढ़ी हैं। शूट्स विक्रेता सलमान बताते हैं कि हर वैरायटी के कपड़े शॉप पर हैं。

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फल-फूल की डिमांड बढ़ी

सावन के महीने में इन दिनों फल-फूल, मिठाई, पूजन सामग्री की डिमांड अचानक बढ़ गई है। फूलों का हार 20 रुपए से शुरू होकर 100 रुपए तक बिक रहा है। घासमंडी में थोक लगने वाले बाजार में काफी भीड़ रही। गुलाब, गेंदा, बारामासी फूल बिके। फल विक्रेता इस्लाम कहते हैं कि सेब, केले की अधिक डिमांड हैं। लोग पूजन के लिए खरीद रहे हैं। हालांकि सेब महंगा उतर रहा है। राजकिशोर सेन कहते हैं कि अगरबत्ती, धूपबत्ती, पूजन थाली, कुमकुम, घी, कलावा सहित अन्य की अधिक बिक्री हो रही है।

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FAQ

झांसी में बाजार का हाल कैसा है?
झांसी में बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन सावन की शुरुआत के साथ यह गुलजार होने लगा है।
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