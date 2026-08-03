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Jhansi News: कुत्ते को बचाने में डिवाइड से टराकर पलटी पिकअप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: कुत्ते को बचाने में डिवाइड से टराकर पलटी पिकअपफोटो नंबर 2 पिकअप पलटने के बार लगी लोगों की भीड़।झांसी (मऊरानीपुर), संवाददातामऊरानीपुर में एक बड़ा सड़क हाद

Jhansi News: कुत्ते को बचाने में डिवाइड से टराकर पलटी पिकअप

Jhansi News: झांसी (मऊरानीपुर)। मऊरानीपुर में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। पार्सल लेकर जा रही एक पिकअप अचानक कुत्ते को बचाने में बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। चालक ने कूदकर किसी तरह जान बचाई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। चालक सुरक्षित बच गया। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित सरकारी अस्पताल पार्सल लेकर आ रही एक पिकअप के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन मोड़ा, जिससे पिकअप असंतुलित हो गई। अनियंत्रित पिकअप पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क पर पलट गई। हादसे के समय सड़क पर अधिक भीड़ न होने के कारण कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

राजेश कुशवाहा ने बताया कि हादसे में उन्हें कोई चोटें नहीं आई है। वहीं हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को हटवाया और यातायात सुचारु कराया। घटना की जांच की जा रही है।

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