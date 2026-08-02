Jhansi News: समथर पुलिस ने दो वारंटी दबोचे
Jhansi News: झांसी के समथर थाना पुलिस ने दो वारंटियों, दिनेश कुमार और सतीश, को गिरफ्तार किया। इन पर कोर्ट द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी था। पुलिस ने दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया।
Jhansi News: झांसी। समथर थाना पुलिस ने दो वारंटियों को धर-दबोचा। थाना प्रभारी समथर अतुल कुमार राजपूत ने बताया कि दिनेश कुमार व सतीश निवासी पुलिया को पकड़ा है। इन पर कोर्ट द्वारा गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था। इन्हें पकड़कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।