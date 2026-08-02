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Jhansi News: समथर पुलिस ने दो वारंटी दबोचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी के समथर थाना पुलिस ने दो वारंटियों, दिनेश कुमार और सतीश, को गिरफ्तार किया। इन पर कोर्ट द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी था। पुलिस ने दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया।

Jhansi News: समथर पुलिस ने दो वारंटी दबोचे

Jhansi News: झांसी। समथर थाना पुलिस ने दो वारंटियों को धर-दबोचा। थाना प्रभारी समथर अतुल कुमार राजपूत ने बताया कि दिनेश कुमार व सतीश निवासी पुलिया को पकड़ा है। इन पर कोर्ट द्वारा गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था। इन्हें पकड़कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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