Jhansi News: दंगल-जलविहार महोत्सव का प्रस्ताव पास

Jhansi News: झांसी (बरुआसागर)। मंगलवार को नगर पालिका परिषद के सभाकक्ष में बोर्ड बैठक हुई। अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष सुशीला कुशवाहा ने की। इस दौरान अधिशाषी अधिकारी, उप जिलाधिकारी न्यायिक अभय कुमार सिंह उपस्थिति रहे। बैठक में रक्षाबंधन पर्व पर होने वाले विराट दंगल कुश्ती के की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यक्रम के लिए भीम अहिरवार पार्षद संयोजक सभी महिला पार्षद सह संयोजक नामित किए गए। जल विहार महोत्सव कार्यक्रम के प्रस्ताव पर पार्षद विजय दुबे द्वारा जल बिहार महोत्सव को 05 दिवसीय करने को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई जल विहार महोत्सव हेतु पालिका अध्यक्ष सुशीला कुशवाहा को संयोजक एवं समस्त पार्षदगणों को सह संयोजक नामित किया गया।

पालिका अध्यक्ष सुशीला कुशवाहा ने नगर में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव, संतोष कुमार पार्षद द्वारा प्रत्येक बोर्ड बैठक में जल संस्थान, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों के अवर अभियंताओं की उपस्थिति के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त कुंती देवी कुशवाहा द्वारा नगर के समस्त खराब आरो वाटर कूलर सही कराने, पार्षद भीम अहिरवार द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति, सड़क, हैण्डपंप मरम्मत आदि,पार्षद दिनेश सेन द्वारा बाजार में पानी टंकी रखवाने, पार्षद संदीप बिरथरे द्वारा दुकान संबंधी, बोर में समर सिब्बल लगवाने के प्रस्ताव रखे गये । बोर्ड बैठक में भीम अहिरवार, रजनी बाल्मीकि, जितेंद्र आर्य, आरती बंशकार, राहुल सिंह, संतोष कुमार, विजय कुमार दुबे, सुनीता कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, भागवती कुशवाहा, महेंद्र कुशवाहा, दिनेश सेन, नरेश साहू, सरस्वती असटया, कमलेश कुशवाहा, जितेंद्र सहित अन्य मौजूद रहे।