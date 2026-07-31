Jhansi News: सड़कों पर लगने वाले जाम को कंट्रोल करने उतरेंगे डीएम

Jhansi News: झांसी में जिला उद्योग बंधु की बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी गौरांग राठी ने उद्यमियों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बैंकों को अनाश्वयक उद्यम आवेदनों पर तेजी लाने के लिए प्रेरित किया। युवा स्वरोजगार योजना और महिला उद्यमियों के लाभ पर भी ध्यान देने का अनुरोध किया गया।

Jhansi News: झांसी। जिला उद्योग बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने अब बहुत जल्द वह भी अधिकारियों के संग उतरेंगे। इसे सुनते ही उद्यमियों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। उन्होंने बैंकों से कहा कि वह अनाश्वयक उद्यम के लिए किए आवेदनों को लंबित न रखें। उद्यमियों से कहा कि आपकी समस्याओं का निराकरण ही समस्त विभागीय अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनपद में औद्योगिक विकास से ही बुंदेलखंड क्षेत्र का चहुंमुखी विकास संभव है। डीएम ने कहा कि बैंकर्स को शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद- एक उत्पाद वित्तीय सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में प्राप्त आवेदनों को अनावश्यक लंबित न रखें।

बैठक में बैंकों की भूमिका बैंकर्स को प्रेरित करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष में रणनीति बनाते हुए आवेदनों का निस्तारण करें ताकि युवा उद्यमियों को रोजगार स्थापित में सहयोग मिले। कहा कि बैंकों द्वारा महिला व अनुसूचित जाति के लाभार्थियों संचालित योजना में वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा ऋण वितरण की शून्य प्रगति पर निर्देश दिए की योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया जाए।

भूमि आवंटन का मुद्दा बैठक में सामने आया कि मैसर्स ललित कारपोरेशन को यूपीसीडा में पहले ए-17 भूकंठ का आवंटन हुआ था।तत्सम भूखण्डों पर किसानों ने के विरोध के कारण यूपीसीडा द्वारा ए-04 आवंटन कर दिया।अब पहले भूखंड में लगी बैंक गारंटी जमा है, जो अमुक्त नहीं हो पा रही क्योंकि नियमानुसार भूखंड पर इकाई स्थापित नहीं हुई है।जिलाधिकारी ने कहा कि आयुक्त स्टांप उत्तर प्रदेश से विषय अंतर्गत प्रकरण पर मार्गदर्शन हेतु तत्काल पत्र पेश किया जाए ताकि उद्यमी द्वारा इकाई स्थापित करने की समस्या का हल निकाला जा सके।

मूलभूत समस्याएँ जिलाधिकारी ने ग्रोथ सेंटर बिजौली में अवस्थित आवासीय परिसर में कतिपय मूलभूत समस्याओं के संबंध में डा कीर्ति बुन्देला ने बताया कि कार्य के लिए 10 करोड़ का बजट आया है परन्तु अभी कोई व्यय नहीं किया गया संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्य हेतु यूपीसीडा द्वारा डीपीआर बना ली गई है। अनुमोदन के लिए शासन को प्रेषित है। अनुमोदित होते ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

बैठक में जाइंट मजिस्ट्रेट आयुष सैनी, एडीएम प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल,एसपी नगर प्रीति सिंह , अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता, उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी, एलडीएम योगेश ठाकुर, मनमोहन गेढ़ा, संजय गुप्ता, संतोष साहू सहित अन्य उद्यमी/ व्यापारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

इंसेट

ग्रोथ सेंटर में समस्याएँ बैठक में विशेष आमंत्रित एमएलसी रामतीर्थ सिंघल ने ग्रोथ सेन्टर में अत्क्रिमण की समस्या सहित विभिन्न इकाइयां के बंद होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उद्योग सृजन में अधिकारी सहयोग दें ताकि मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता बुंदेलखंड क्षेत्र को विकसित करने की पूरी की जा सके।