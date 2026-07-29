Jhansi News: अवैध निर्माण पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
Jhansi News: झांसी विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए 20 एकड़ में अवैध कॉलोनी का निर्माण करने के खिलाफ कार्रवाई की। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम और पुलिस बल ने मिलकर दीवार को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में उप जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी शामिल थे।
Jhansi News: झांसी। बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से कालोनी को आकार देने के विरुद्ध जेडीए ने एक्शन ले लिया। करीब 20 एकड़ में कालोनी को बसाने की तैयारी हो रही थी। जिस पर जेडीए ने कार्रवाई करते हुए दीवार को ध्वस्त कर दिया है। झांसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध तरीके से विकास/ निर्माण कार्य पर धवस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। पुनावली रोड रक्सा पर प्रेमलता नीतू महाराज, छाया कुशवाहा और मिंटु पंडित आदि द्वारा पर लगभग 20 एकड़ भूखंड क्षेत्रफल पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।जिसके विरुद्ध नियमानुसार धवस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे ।
आदेशों का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण के प्रवर्तन दल और पुलिस बल की सहायता से किये जा रहे अवैध निर्माण कार्य के विरुद्ध धवस्तीकरण की कार्रवाई की। ध्वस्तीकरण अधिशाषी अभियन्ता के निर्देश पर किया गया। कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी (सदर), झांसी सहायक अभियन्ता व अवर अभियंता झांसी विकास प्राधिकरण के साथ थाना रक्सा पुलिस बल भी उपस्थित रहे।
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