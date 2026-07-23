Jhansi News: 27 विभागों से पौधरोपण में जीवित पौधों की मांगी सूचना
Jhansi News: झांसी में पौधरोपण की शत प्रतिशत जियो टैगिंग की जानी है। डीएम गौरांग राठी ने ज़ूम मीटिंग में 27 विभागों से जीवित पौधों की रिपोर्ट मांगी। कुछ विभागों की शून्य जियो टैगिंग पर नाराजगी जताई। 2026 के लिए 1 करोड़ 3 लाख पौधारोपण का लक्ष्य है, सभी विभागों को तुरंत जियो टैगिंग करनी है।
Jhansi News: झांसी। पौधरोपण की शत प्रतिशत जियो टैगिंग की जानी है। इसी पर डीएम गौरांग राठी ने कलेक्ट्रेट से जूूम मीटिंग की। इसमें अलग अगल 27 विभागों से रोपे गए पौधों में जीवित पौधों की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि टीम गठित होगी और पौधरोपण स्थलों का सत्यापन भी होगा। समीक्षा में छह विभाग ऐसे भी थे जिनकी जियो र्टैंगग शून्य पर थी। जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की। मुख्य सचिव उ प्र शासन के द्वारा वर्ष 2026 के लिए जनपद को करीब 1 करोड़ 3 लाख से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके सापेक्ष वृक्षारोपण स्थलों की शत प्रतिशत जियो टैगिंग होनी थी। जिलाधिकारी गौरांग राठीन ने कलेक्ट्रेट कक्ष से ज़ूम मीटिंग के जरिए जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक की। समीक्षा में 6 विभागों द्वारा शून्य जियो टैगिंग पर नाराजगी व्यक्त की।
डिपार्टमेंट्स को जियो टैगिंग पर कार्रवाई
कहा कि सभी विभाग जिन्होंने अभी तक किए गए लक्ष्य के सापेक्ष पौधारोपण की शत प्रतिशत जियो टैगिंग नहीं की है वह तत्काल शत प्रतिशत जियो टैगिंग करें। पौधों का रखरखाव बेहतर हो, ताकि वह जीवित रहे, इस कार्य में हीला हवाली करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मृत पौधे के स्थान पर तत्काल स्वास्थ्य पौध का रोपण करें।
ज़ूम मीटिंग में अधिकारियों की मौजूदगी
ज़ूम मीटिंग में सीडीओ रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड, एडीएम नमामी गंगे योगेन्द्र कुमार, उपायुक्त मनरेगा शिखर कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी सीएमओ डा अंशुमान तिवारी आदि मौजूद रहे।
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