Jhansi News: 27 विभागों से पौधरोपण में जीवित पौधों की मांगी सूचना

Jhansi News: झांसी। पौधरोपण की शत प्रतिशत जियो टैगिंग की जानी है। इसी पर डीएम गौरांग राठी ने कलेक्ट्रेट से जूूम मीटिंग की। इसमें अलग अगल 27 विभागों से रोपे गए पौधों में जीवित पौधों की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि टीम गठित होगी और पौधरोपण स्थलों का सत्यापन भी होगा। समीक्षा में छह विभाग ऐसे भी थे जिनकी जियो र्टैंगग शून्य पर थी। जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की। मुख्य सचिव उ प्र शासन के द्वारा वर्ष 2026 के लिए जनपद को करीब 1 करोड़ 3 लाख से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके सापेक्ष वृक्षारोपण स्थलों की शत प्रतिशत जियो टैगिंग होनी थी। जिलाधिकारी गौरांग राठीन ने कलेक्ट्रेट कक्ष से ज़ूम मीटिंग के जरिए जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक की। समीक्षा में 6 विभागों द्वारा शून्य जियो टैगिंग पर नाराजगी व्यक्त की।