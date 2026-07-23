Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jhansi News: 27 विभागों से पौधरोपण में जीवित पौधों की मांगी सूचना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
Follow us on Google News
share

Jhansi News: झांसी में पौधरोपण की शत प्रतिशत जियो टैगिंग की जानी है। डीएम गौरांग राठी ने ज़ूम मीटिंग में 27 विभागों से जीवित पौधों की रिपोर्ट मांगी। कुछ विभागों की शून्य जियो टैगिंग पर नाराजगी जताई। 2026 के लिए 1 करोड़ 3 लाख पौधारोपण का लक्ष्य है, सभी विभागों को तुरंत जियो टैगिंग करनी है।

Jhansi News: 27 विभागों से पौधरोपण में जीवित पौधों की मांगी सूचना

Jhansi News: झांसी। पौधरोपण की शत प्रतिशत जियो टैगिंग की जानी है। इसी पर डीएम गौरांग राठी ने कलेक्ट्रेट से जूूम मीटिंग की। इसमें अलग अगल 27 विभागों से रोपे गए पौधों में जीवित पौधों की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि टीम गठित होगी और पौधरोपण स्थलों का सत्यापन भी होगा। समीक्षा में छह विभाग ऐसे भी थे जिनकी जियो र्टैंगग शून्य पर थी। जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की। मुख्य सचिव उ प्र शासन के द्वारा वर्ष 2026 के लिए जनपद को करीब 1 करोड़ 3 लाख से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके सापेक्ष वृक्षारोपण स्थलों की शत प्रतिशत जियो टैगिंग होनी थी। जिलाधिकारी गौरांग राठीन ने कलेक्ट्रेट कक्ष से ज़ूम मीटिंग के जरिए जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक की। समीक्षा में 6 विभागों द्वारा शून्य जियो टैगिंग पर नाराजगी व्यक्त की।

डिपार्टमेंट्स को जियो टैगिंग पर कार्रवाई

कहा कि सभी विभाग जिन्होंने अभी तक किए गए लक्ष्य के सापेक्ष पौधारोपण की शत प्रतिशत जियो टैगिंग नहीं की है वह तत्काल शत प्रतिशत जियो टैगिंग करें। पौधों का रखरखाव बेहतर हो, ताकि वह जीवित रहे, इस कार्य में हीला हवाली करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मृत पौधे के स्थान पर तत्काल स्वास्थ्य पौध का रोपण करें।

ज़ूम मीटिंग में अधिकारियों की मौजूदगी

ज़ूम मीटिंग में सीडीओ रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड, एडीएम नमामी गंगे योगेन्द्र कुमार, उपायुक्त मनरेगा शिखर कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी सीएमओ डा अंशुमान तिवारी आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

डीएम गौरांग राठी ने पौधरोपण के लिए क्या निर्देश दिए?
डीएम गौरांग राठी ने सभी विभागों को पौधारोपण की शत प्रतिशत जियो टैगिंग करने का निर्देश दिया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।