Jhansi News: अवैध निर्माण के खिलाफ जेडीए की कार्रवाई

Jhansi News: झांसी। अवैध रूप से निर्माण हो या नियमों को दर किनार करने का मामला। ऐसे में जेडीए अभी पूरे एक्शन मोड में है। जिसमें वह अवैध निर्माण के िवरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहा है। जेडीए टीम को िनयमों के खिलाफ निर्माण की सूचना थी। जिससे पर मंगलवार को टीम ने भवन की सीलिंग की कार्रवाई की। विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई। निर्माणकर्ता का नाम आबिद निवासी खंडेराव गेट बताया गया है। टीम को सूचना थी िक िबना स्वीकृत मानिचत्र के िनर्माण का कार्य हो रहा था। इसको लेकर जेडीए की टीम ने पुिलस बल के साथ जेडीए की टीम को मौके पर भेजा और सीलिंग की कार्रवाई की गई है।मौके