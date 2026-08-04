Jhansi News: अवैध निर्माण के खिलाफ जेडीए की कार्रवाई
Jhansi News: झांसी में जेडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया। टीम ने बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण को लेकर कार्रवाई की और निर्माण स्थल को सील कर दिया। कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देशों के तहत की गई थी, जिसमें पुलिस बल भी शामिल था। इस दौरान सहायक अभियंता और अवर अभियंता भी मौजूद रहे।
Jhansi News: झांसी। अवैध रूप से निर्माण हो या नियमों को दर किनार करने का मामला। ऐसे में जेडीए अभी पूरे एक्शन मोड में है। जिसमें वह अवैध निर्माण के िवरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहा है। जेडीए टीम को िनयमों के खिलाफ निर्माण की सूचना थी। जिससे पर मंगलवार को टीम ने भवन की सीलिंग की कार्रवाई की। विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई। निर्माणकर्ता का नाम आबिद निवासी खंडेराव गेट बताया गया है। टीम को सूचना थी िक िबना स्वीकृत मानिचत्र के िनर्माण का कार्य हो रहा था। इसको लेकर जेडीए की टीम ने पुिलस बल के साथ जेडीए की टीम को मौके पर भेजा और सीलिंग की कार्रवाई की गई है।मौके
पर निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत/अतिरिक्त निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसके विरुद्ध नियमानुसार सीलिंग आदेश पारित किए गए थे।प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों के निर्देश्न पर तथा अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में पुलिस बल की उपस्थिति में यह कार्रवाई कर दी गई। इस दौरान सहायक अभियंता व अवर अभियंता भी उपस्थित रहे।
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