Jhansi News: मन,बचन और काय से भक्ति करें : माताजी
Jhansi News: झांसी में दिगम्बर जैन पंचायत समिति, चातुर्मास समिति एवं सकल जैन समाज के अंतर्गत 1008 भक्तामर महा मण्डल आराधना विधान का आयोजन किया गया। आर्यिका 105 विशाश्री माताजी ने भक्ति के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रभु भक्ति से सभी पाप कटते हैं और गुरु कृपा जरूरी है।
Jhansi News: झांसी। दिगम्बर जैन पंचायत समिति, चातुर्मास समिति एवं सकल जैन समाज झांसी के बैनर तले पावन वर्षायोग चल रहे हैं। जिसमें गणिनी आर्यिका 105 विशाश्री माताजी के पावन सानिध्य में आचार्य विद्यासागर सभागार में विश्व कल्याण की मंगल कामना के साथ चल 1008 भक्तामर महा मण्डल आराधना विधान में) आर्यिका 105 विपश्यना श्री माताजी ने कहा कि प्रभु की भक्ति करने से अनंत अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं। जीव को जो भी लौकिक अथवा पारलौकिक सुख प्राप्त होते हैं या हुये हैं वह प्रभु भक्ति का ही परिणाम हैं लेकिन प्रभु भक्ति भी गुरु कृपा से ही संभव है इसलिए सबसे पहले गुरु की कृपा को पाना होगा।
उन्होंने कहा कि ठीक जिस प्रकार प्रेम के बिना परिवार नहीं चलता,पूजा के बिना भक्त को मुक्ति नहीं मिलती है।अंत: सभी मन बचन और काय से भक्ति करें। भाव रहित भक्ति का कोई फल नहीं मिलता अंत: भक्ति को भाव सहित करें। शांति धारा का सौभाग्य सुरेश कुमार जैन को प्राप्त हुआ । पं. दीपक कुमार जैन के संचालन में सभी धार्मिक क्रियायें सम्पन्न कर अर्घ समर्पित किये गये। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य,राजकुमार जैन बाबा, बाहुबलि जैन, निर्माण मंत्री भागचंद जैन, जितेन्द्र जैन तालबेहट, पुष्पेंद्र जैन रानीपुर, रवीन्द्र जैन रेलवे,डा.अभय मोदी, नरेन्द्र जैन, इंजीनियर बालचंद्र जैन, राजीव जैन सहित अन्य मौजूद रहे।
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