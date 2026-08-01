Jhansi News: जिनवाणी को सुनने प्राप्त होते हैं भगवत्ता : माताजी
Jhansi News: झांसी में दिगम्बर जैन पंचायत समिति और सकल जैन समाज के बैनर तले पावन वर्षायोग का आयोजन हो रहा है। गणिनी आर्यिका 105 विशाश्री माताजी ने धर्म संदेश दिया, जिसमें उन्होंने जिनवाणी के महत्व और मनुष्य के आचरण में उसका प्रभाव बताया। यह चातुर्मास बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण है।
Jhansi News: झांसी। दिगम्बर जैन पंचायत समिति, चातुर्मास समिति एवं सकल जैन समाज झांसी के बैनर तले पावन वर्षायोग चल रहे हैं। जिसमें गणिनी आर्यिका 105 विशाश्री माताजी ने शनिवार को धर्म संदेशना दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्वामी के शासन में उनकी पावन अमृतमयी वाणी जिनवाणी है जो जन- जन को आनंद देने वाली एवं कल्याणकारी है। उन्होंने कहा कि जिनवाणी का श्रवण कर भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं अर्थात जिनवाणी को आचरण में उतारकर कर ही मनुष्य भगवान बन सकता है। इसलिए मन को एकाग्र करके, श्रद्धा,भक्ति, आस्था और समर्पण के साथ जिनवाणी का श्रवण करें। नैष्टिक श्रावक की ग्यारह सीढियां बताते हुए वे कहती हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद मनुष्य में भगवान बनने की योग्यता आ जाती है किंतु जिनवाणी सुनने से ही मनुष्य का भाव बदलता है, कि वह अब से नियम संयम लेगा।इससे
पूर्व दिगम्बर जैन पंचायत समिति के महामंत्री कमल जैन लोकपथ ने माताजी की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि परम विदुषी माताजी का यह चातुर्मास समूचे बुंदेलखंड का सौभाग्य बढ़ायेगा। शनिवार को शांति धारा करने का सौभाग्य संजय जैन सरोज जैन, सुशील कुमार जैन एवं अनिल कुमार जैन को मिला। इस दोरान राजकुमार जैन बाबा, बाहुबलि जैन, निर्माण मंत्री भागचंद जैन,सुनील जैन करगुवांजी जी, सौरभ जैन सर्वज्ञ, अंकित सर्राफ,बबली चाची, श्वेता जैन,कल्पना जैन, मनोरमा जैन आदि मौजूद रहे। संचालन कमल जैन एवं शिरोमणि जैन ने किया। अंत में विनोद जैन ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।
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