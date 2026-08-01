Jhansi News: जिनवाणी को सुनने प्राप्त होते हैं भगवत्ता : माताजी

Jhansi News: झांसी। दिगम्बर जैन पंचायत समिति, चातुर्मास समिति एवं सकल जैन समाज झांसी के बैनर तले पावन वर्षायोग चल रहे हैं। जिसमें गणिनी आर्यिका 105 विशाश्री माताजी ने शनिवार को धर्म संदेशना दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्वामी के शासन में उनकी पावन अमृतमयी वाणी जिनवाणी है जो जन- जन को आनंद देने वाली एवं कल्याणकारी है। उन्होंने कहा कि जिनवाणी का श्रवण कर भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं अर्थात जिनवाणी को आचरण में उतारकर कर ही मनुष्य भगवान बन सकता है। इसलिए मन को एकाग्र करके, श्रद्धा,भक्ति, आस्था और समर्पण के साथ जिनवाणी का श्रवण करें। नैष्टिक श्रावक की ग्यारह सीढियां बताते हुए वे कहती हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद मनुष्य में भगवान बनने की योग्यता आ जाती है किंतु जिनवाणी सुनने से ही मनुष्य का भाव बदलता है, कि वह अब से नियम संयम लेगा।इससे