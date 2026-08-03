Jhansi News: 48 दिनी भक्तामर महामंडल आराधना का शुरू
Jhansi News: 48 दिनी भक्तामर महामंडल आराधना का शुरूफोटो नंबर 8 मंत्रोच्चारण से होता भक्तामर महामण्डल आराधना विधान का शुभारंभ। झांसी, संवाददातादिगम्बर जैन पंचायत सम
Jhansi News: झांसी। दिगम्बर जैन पंचायत समिति, चातुर्मास समिति एवं सकल जैन समाज झांसी के बैनर तले वर्षायोग में लीन ससंघ (15 पिच्छी) परम पूज्य गणिनी आर्यिका 105 विशाश्री माताजी के सानिध्य में चल रहा है। वहीं सोमवार से आचार्य विद्यासागर सभागार में विश्व कल्याण की मंगल कामना के साथ 48 दिनी 1008 भक्तामर महामण्डल आराधना विधान का शुभारंभ हुआ। पहले दिन के पुण्यार्जक पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, स्नेहलता जैन, गौरव जैन, ऐश्वर्या जैन एवं सोनू जैन राजमल रहे। सुबह माताजी के पावन सानिध्य एवं पं.दीपक कुमार जैन ने धार्मिक क्रियाये कराई। शांतिधारा का सौभाग्य रवींद्र जैन रेल्वे,संजय जैन, राजेश जैन, प्रमोद जैन को प्राप्त हुआ।
शांति धारा उपरांत श्रीजी (श्रषभ देव आदिनाथ भगवान) को गाजे बाजे के साथ आचार्य विद्यासागर सभागार में उच्च आसन पर स्थापित कराया गया। प्रारंभ में सिर पर कलश धारण किये महिला श्रद्धालु एवं पण्यार्जक परिजनों ने भगवान सांवलिया पार्श्वनाथ मंदिर की परिक्रमा कर सभागार में बनाए गए। मंडप में चारों दिशाओं में कलश स्थापित किए। इस दौरान राजीव जैन अहिंसा राजकुमार जैन ऋषि नवीन जैन पड़रा बाबा, बाहुबलि जैन, निर्माण मंत्री भागचंद जैन, एड.अनूप जैन, विकास जैन, रवीन्द्र जैन रेलवे, डा.पी के जैन,दिनेश जैन, वीरेंद्र जैन नेडा,अमित प्रधान , अतिशय जैन डा.राखी जैन सहित अन्य मौजूद रहे। अंत में विनोद जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया।
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