Jhansi News: सीएमओ ने सीएचसी का किया निरीक्षण
Jhansi News: सीएमओ ने सीएचसी का किया निरीक्षणमरीजों से अभद्र व्यवहार के आरोप पर कर्मी का स्थानान्तरण झांसी (गुरसरांय), संवाददातामुख्य चिकित्साधिकारी डा. शिशिर पुरी
Jhansi News: झांसी (गुरसरांय)। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. शिशिर पुरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसरांय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई व्यवस्था देखी। ओपीडी, आकस्मिक विभाग, वार्डों को देखा। वहीं लोगों ने एक कर्मचारी पर अभद्रता का आरोप लगाया था। जिस पर उन्होंने उसका स्थानान्तरण कर दिया। अचानक मुख्य चिकित्साधिकारी गुरसरांय सीएचसी पहुंचे। जिससे वहां स्टॉफ में हड़कंप मच गया। उन्होंने रजिस्ट्रर चेक किया। डॉक्टर्स हाजिरी रजिस्टर देखा। स्टॉफ के बारे में जानकारी दी। केंद्र पर मौजूद दवाओं के बारे में पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने शिकायतों पर त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा भी दिया था। एक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के उपरांत संबंधित कर्मचारी विवेक सिंह का तत्काल प्रभाव से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बामौर स्थानांतरण कर दिया। इस कार्रवाई को स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही एवं अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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