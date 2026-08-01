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Jhansi News: हाइवे पर अन्ना के डेरों ने बढ़ाई मुश्किलें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी (मऊरानीपुर)। हाल ही में, अन्ना मवेशियों से टकराने से बाइक सवार पीआरडी जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। लगातार हादसों के कारण वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजने की मांग की है।

Jhansi News: हाइवे पर अन्ना के डेरों ने बढ़ाई मुश्किलें

Jhansi News: झांसी (मऊरानीपुर)। गुजरे, दिनों अन्ना मवेशी से टकराकर बाइक सवार पीआरडी जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे पहले कानपुर हाइवे पर बाइक सवार दो युवक पशुओं से भिड़कर अस्पताल पहुंचे गए। हर रोज हो रहे हादसों ने हाइवे पर वाहनों चालकों की मेश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात यह है कि अन्ना मेविशयों हादसे की संख्या में इजाफा हो रहा है। वाहनों की मानें तो दिन तो ठीक है। पर, रात को इनके हाइवे पर डेरे चुनौतियां बढ़ा रहे हें।

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क्षेत्रीय स्थिति

खिलारा, पंचमपुरा, बड़ागांव, वीरा सहित अन्य परमसुख, पन्नालाल, देवीदीन, राजुल, प्रीतम लाल अहिरवार सहित अन्य बताते हैं कि झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर आवारा अन्ना मवेशियों और वनरोजों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत भदरवारा एवं देवरीघाट से छाती पहाड़ी बांध के बीच फोरलेन पर मवेशियों के झुंड दिन रात विचरण करते रहते है। कई बार ये सड़क के बीचोंबीच बैठ जाते है, जिससे तेज रफ्तार वाहनों के सामने अचानक आ जाने पर बड़े हादसे का खतरा बना रहता है।

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दुर्घटनाओं का खतरा

क्षेत्रीय लोगों के अनुसार सबसे अधिक परेशानी रात के समय होती है। सड़क के बीचोंबीच बैठे मवेशी अंधेरे में दूर से दिखाई नहीं देते। ऐसे में वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन इस मार्ग पर वाहन चालक बाल बाल बच रहे है। सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं, गांवों के संपर्क मार्गों और खेतों के आसपास भी छुट्टा मवेशियों का जमावड़ा किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है।

समुदाय की मांग

मवेशी खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से फोरलेन और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर छुट्टा अन्ना मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को सुरक्षित बनाने की मांग राजू सिंह राना, खेमचंद पाल, मुकेश पांचाल, बबलू मिश्रा, मुन्ना यादव, शिवदयाल सहित अन्य ग्रामीणों ने की है।

सामान्य प्रश्न

अन्ना मवेशियों के कारण किस प्रकार के हादसे हो रहे हैं?
अन्ना मवेशियों से टकराने से कई वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और हादसों की संख्या बढ़ रही है।
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