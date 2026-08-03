Jhansi News: युवक पर धारदार हथियार से हमला, हालत नाजुक

Jhansi News: झांसी (बबीना)। सोमवार दोपहर हरिजन कॉलोनी स्थित पानी की टंकी के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब पत्नी से विवाद के बाद पति ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हरिजन कॉलोनी निवासी मोहिनी उर्फ मोना सोमवार को घर की सफाई कर रही थी। वहां पर मनीष वर्मा युवक मौजूद था। तभी पति शिवम अचानक पहुंच गया। आरोप है कि किसी बात को लेकर उसने पत्नी से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद घर में मनीष को देखकर आक्रोशित हो गया।

विवाद बढ़ने पर शिवम ने मनीष किसी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। हमले में मनीष के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राहुल सिंह राठौर, एसएसआई महेंद्र सिंह, कस्बा इंचार्ज नुकुल सिंह, माजिद खान, धीर मुनि समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। थाना प्रभारी राहुल सिंह राठौर ने बताया कि घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।