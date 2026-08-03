Jhansi News: युवक पर धारदार हथियार से हमला, हालत नाजुक
Jhansi News: झांसी के बबीना में हरिजन कॉलोनी के पास सोमवार को एक युवक पर उसके पति ने धारदार हथियार से हमला किया। विवाद के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Jhansi News: झांसी (बबीना)। सोमवार दोपहर हरिजन कॉलोनी स्थित पानी की टंकी के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब पत्नी से विवाद के बाद पति ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हरिजन कॉलोनी निवासी मोहिनी उर्फ मोना सोमवार को घर की सफाई कर रही थी। वहां पर मनीष वर्मा युवक मौजूद था। तभी पति शिवम अचानक पहुंच गया। आरोप है कि किसी बात को लेकर उसने पत्नी से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद घर में मनीष को देखकर आक्रोशित हो गया।
विवाद बढ़ने पर शिवम ने मनीष किसी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। हमले में मनीष के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राहुल सिंह राठौर, एसएसआई महेंद्र सिंह, कस्बा इंचार्ज नुकुल सिंह, माजिद खान, धीर मुनि समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। थाना प्रभारी राहुल सिंह राठौर ने बताया कि घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।