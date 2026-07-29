Jhansi News: झमाझम बारिश में भीगा रानी का शहर, मिली राहत

Jhansi News: झांसी। एक पहर तड़पाने के बाद अषाढ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर मेघों ने खजाना खोल दिया। करीब आधे घंटे झमाझम बारिश हुई। फिर बूंदाबांदी होती रही। हालांकि बादल उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। लेकिन,रानी के शहर झांसी में करीब 5 दिन हुई बारिश ने बुंदेलों को गर्मी से राहत दी। शाम फिर बादलों ने डेरा डाला। मौसम सुहाना रहा। जिसका झांसीवालों ने इस्तकबाल किया। गुरुवार को अधिकतम पारा 33 तो न्यूनतम 28 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार सुबह 5.41 बजे सूर्योदय हुआ। बादल अब बरसे के कब बरसे की केटेगिरी में रही। पर, इक्का-दुक्का बूंदे गिराकर बादल सरक लिए। फिर इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता सूरज ने परेशान करना शुरू कर दिया। 10.30 बजे बाजार खुलने के वक्त सूरज के तेवर इतने सख्त थे कि लोग हाथ बंद दस्ताने, गमछा, टोपी, छाते की ओट में जरूरी काम से बाहर निकले। इसके बाद मौसम लगातार उमस-गर्मी भरा होता गया। दोपहर 2.30 बजे बजते ही अचानक मेघों ने खजाना खोल दिया। झमाझम बारिश हुई। जिससे निचले इलाकों में नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा। पुलों के नीचे से निकलने मुहाल हो गया। कई स्थानों पर गचगच हो गई। हालांकि आधे की तेज बारिश के बाद फिर रिमझिम बूंदाबांदी होती रही। फिर बादल थम गए। 4.30 बजे से मेघों ने शहर घेरा। हालांकि बारिश नहीं हुई। पर, मौसम की खुश-मिजाजी ने लोगों के चेहरे खिला दिए। भरारी फार्म स्थित कृषि-मौसम इकाई के वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दो-तीन दिनों तक हल्के-मध्यम बादल छाए रहने से बारिश की संभावना है。