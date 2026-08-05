Jhansi News: मेघों में खोला खजाना, भीगी धरती-आशियाना

Jhansi News: झांसी। बुधवार को मेघों ने खजाना खोल दिया। सावन की पहली धीमी-तेज बारिश में रानी का शहर झांसी खूब भीगा। जिसने इंतजामों की पोल भी खोल दी। निचले इलाकों में जलजमाव हो गया। नाले-नालियां सड़कों तक बहने लगे। यही नहीं कई दुकान, मकानों में पानी घुस गया। सड़कों पर जलजमाव हुआ। पुल-पुलिया से निकलना मुहाल हुआ। हालांकि एक पहर बाद मेघों ने सांस ली। पर, बादल पूरे शहर को घेरे रहे। ग्रामीण अंचलों में भी बारिश से लोग खुश हो गए। वहीं गर्मी से काफी राहत मिली। मंगलवार की रात मेघों ने डेरा डाला। छुटपुट बूंदाबांदी हुई। बादल अब बरसे के कब बरसे की केटेगिरी में रहे। सुबह 5.44 बजे घने बादलों के बीच सूर्योदय हुआ। कुछ देर बाद बूंदें। 9.30 बजे आकाश ने साफ होने लगा। लेकिन, कुछ ही देर घने बादलों ने शहर घेर लिया। इसके बाद रिमझिम बारिश हुई। यह क्रम करीब एक घंटे तक बरकरार रहा। कुछ देर की रुकावट के बाद 12.10 बजे तेज बारिश हुई। दोपहर 2.30 बजे धीमी-तेजी रफ्तार से बादल बरसते रहे। जिससे निचले इलाकों में भारी जल-जमाव हो गया। नाले-नालियों सड़कों के ऊपर तक बहने लगे। यही नहीं झांसी-शिवपुरी, कानपुर, ग्वालियर, खजुराहो, ललितपुर हाइवे पर कई जगह पानी भरा। स्टेशन रोड, कानपुर चुंगी, इलाइट चौराहा, जेल चौराहा, कचहरी चौराहा, खंडेराव गेट, आशिक चौराहा, वीरांगना झलकारी बाई चौराहा, मेडिकल बाईपास सहित अन्य स्थानों पर कई इंच पानी भर गया। जिससे वाहन चालकों को निकलने में असुविधा हुई। वहीं नगर के कई इलाकों की सड़कें तलैया बन गई। भरारी फार्म स्थित कृषि-मौसम इकाई के वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों घने बादल छाए रहने से अभी बारिश की संभावना है। इन दिनों में ताप में भी गिरावट का दौर रहेगा। जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.