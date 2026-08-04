Jhansi News: रूठे मेघों ने निचोड़े पसीने, शाम छाई काली घटाएं

Jhansi News: रूठे मेघों ने निचोड़े पसीने, शाम छाई काली घटाएं
Jhansi News: झांसी में मंनसून की बेरुखी से लोग परेशान हैं। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री था, लेकिन बारिश नहीं हुई। उमस बढ़ने से कई बार बिजली गुल होने से लोग परेशान हुए। मौसम में सुधार की उम्मीद गुरुवार के लिए जताई जा रही है।
Jhansi News: झांसी। ..32 डिग्री टेम्प्रेचर, ..तीखी उमस, पसीने से तर-ब-तर लोग और आकाश निहारते शहरी। मंगलवार सावन के छठवें दिन भी रूठे मेघों ने बुंदेलों की मुश्किलें बढ़ा दीं। दिन भर हवाएं तक रास नहीं आई। हालांकि बादल सुबह से शहर को घेरे रहे। एकाध बार छुटपुट बांदी हुई। जिसने बंदों के पसीने निचोड़ दिए। देर शाम रुत सुहानी हुई। काली-काली घटाएं छाई। लेकिन, पानी नहीं बरसा। मौसम के उतार-चढ़ाव में रात उमस बढ़ी रही। मंगलवार को अधिकतम पारा 32 तो न्यूनतम 27 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह 5.44 बजे सूर्योदय हुआ। बादल अब बरसे के कब बरसे की केटेगिरी में रहे। 7 बजे के करीब मामूली बूंदें भी पड़ी। इसके बाद आंशिक बादल छाए। एक पहर तक मौसम ऐसा ही रहा। 12.30 बजे फिर बादलों ने शहर घेरा। पर, आकाश साफ हो गया। दोपहर 2.30 बजे मौसम के तल्ख था कि लोगों ने घरों में ही रहना सही समझा। शाम 5.30 बजे अचानक मौसम ने रंग बदला। बिरखे-बिखरे बादल मिले। लेकिन, आकाश से एक बूंद नहीं टपकी। रातों में अधिक उमस महसूस हुई। 7.00 बजे सूर्यास्त होते ही मौसम कुछ सुहावना हुआ। लेकिन, झांसीवाले झमाझम बारिश को तरस गए। भरारी फार्म स्थित कृषि-मौसम इकाई के वैज्ञानिकों की मानें तो गुरुवार भी गरज-चमक के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इन दिनों में अधिकतम व न्यूनतम ताप में भी गिरावट की संभावना है.
मॉनसून की बेरुखी बढ़ा रही मुश्किलें
झांसी से रूठे मेघ मुश्किलें बढ़ाने लगे हैं। बीती रात उमस भरी रही। कई मर्तबा गुल हुई बत्ती ने शहरियों को नींद से जगा दिया। कूलर-पंखे बंद होने पर लोग परेशान हो गए और बिजली आने का इंतज़ार करते रहे। हालांकि कुछ-कुछ देर में बिजली आई। यह क्रम भोर तक बरकरार रहा। वहीं बुधवार भी कई स्थानों पर बिजली का आना-जाना लगा रहा।
सामान्य प्रश्न
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