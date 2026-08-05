Jhansi News: देर रात अपर निदेशक स्वास्थ्य ने किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण

Jhansi News: झासी में अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. आर.के. सोनी ने रात में जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए निर्देश दिए गए, जिसमें अतिरिक्त एयर कंडीशनर और ट्रोपोनिन-आई जांच किट की उपलब्धता शामिल है।

Jhansi News: झासी। अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, झांसी मंडल डॉ. आर.के. सोनी ने मंडलीय परियोजना प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आनंद चौबे के साथ जिला चिकित्सालय झांसी का रात्रिकालीन औचक निरीक्षण किया। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, चिकित्सकीय व्यवस्थाओं एवं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का विस्तृत अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉ आर. के. सक्सेना उपस्थित थे। निरीक्षण में अस्पताल की अधिकांश मूलभूत व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। अस्पताल का स्टेमी कक्ष पूर्णतः क्रियाशील मिला तथा हृदय रोगियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप उपचार उपलब्ध कराया जा रहा था। इमरजेंसी में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, ड्यूटी रोस्टर का अनुपालन तथा अस्पताल परिसर एवं आपातकालीन कक्ष की साफ-सफाई भी संतोषजनक बताई। ईसीजी जांच, आईसीयू एवं वेंटिलेटर सेवाएं भी सुचारु बताई।

औचक निरीक्षण का महत्व देर रात औचक निरीक्षण होने से अस्पताल में हड़कंप जैसे हालात बने। अपर निदेशक ने कहा कि किसी भी तरह की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं होगी।

निरिक्षण से मिले निर्देश इमरजेंसी कक्ष में अतिरिक्त एयर कंडीशनर स्थापित कराने, अस्पताल के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को अद्यतन कर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने तथा हृदयाघात के संदिग्ध मरीजों के लिए ट्रोपोनिन-आई जांच किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही एक्स-रे, सीटी स्कैन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों का स्पष्ट ड्यूटी रोस्टर प्रदर्शित करने पर भी बल दिया गया।

आपातकालीन सेवाओं में सुधार इमरजेंसी के बाहर पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर, व्हीलचेयर एवं ऑक्सीजन सिलेंडर सदैव उपलब्ध रखने तथा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को इमरजेंसी के समीप तैनात रखने के निर्देश भी दिए गए, ताकि गोल्डन ऑवर के दौरान मरीजों को त्वरित उपचार एवं रेफरल सुविधा सुनिश्चित हो सके।