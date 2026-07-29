Jhansi News: ..गुरु ब्रह्मा, ..गुरु विष्णु, ..गुरु साक्षात् महेश्वराय..

Jhansi News: झांसी। ..खुशनुमा मौसम, ..टपकती बूंदें, ..हाथों में पूजा की थाली, ..फल-फूल, गिफ्ट, ..एक झलक को बेताब निगाहें और मौका अषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व गांवों से शहर श्रद्धाभाव से मनाया गया। हर तरफ ..गुरु ही ब्रह्मा, ..गुरु ही विष्णु, ..गुरु ही साक्षात् महेश्वराय की गूंज रही। शिष्यों ने अपने-अपने गुरुजनों पूजन, नमन, चरणवंदन किया और गुणगान भी। मत्था टेककर आरती उतार कॅरियर संवारने के मंत्र पूछे। बुधवार मठ-मंदिर-आश्रमों, धार्मिक स्थानों पर घंटा-घड़ियाल की गूंज रही। यहां आस्था का मेला लगा था। कहीं-कहीं तो पैर रखने की जगह न रही। शिष्य गुरुओं, धर्माचार्यों, ज्योतिषाचार्यों, महंत, आचार्याे, पुजारियों के समक्ष कुछ न कुछ जरूर लेकर पहुंचे। घरों से लेकर मंदिरों तक भोर से धार्मिक अनुष्ठान हुए। होम-हवन कर पूर्णाहूति दी गई। कई जगह सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। श्री श्री कुंजबिहारी मंदिर में भोर से शिष्यों की पांत लग गई। सुबह पूज्य गौलोकवासी अनंत विभूषित गुरुदेव भगवान मंहत बिहारी दास जू महाराज की पादुका का पूजन हुआ। भगवान कुंजबिहारी सरकार एवं उनकी प्राण प्रियतमा राजराजेश्वरी राधा सर्वेश्वरी की नित्य आरती के बाद बुंदेलखंड धर्माचार्य महंत राधामोहन दास महाराज का बड़ी संख्या में उनके शिष्यों ने पूजन किया। आरती उतारी। श्री गोपीनाथ मंदिर में जिला धर्माचार्य महंत विष्णु स्वामी का शिष्यों ने पूजन किया। श्री श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ में महानगर धर्माचार्य हरीओम पाठक की शिष्यों ने आरती उतारी। वहीं श्री राम-जानकी मंदिर, कुंज बिहारी आश्रम सहित अन्य मंदिरों में शिष्यों ने गुरुजनों की आरती उतारी। रेलवे स्टेशन स्थित पिपलेश्वर महादेव में सुबह से अनुष्ठान हुए। अयोध्या पीठाधीश्वर बावन जू मंदिर के महंत वैदेही बल्लभ शरण महाराज ने झांसी के शिवाजीनगर स्थित उनके आश्रम पर गुरुपूर्णिमा महोत्सव बडी धूमधाम से मनाया गया। जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सियासी, गैर सियासी, सामाजिक संगठनों सहित अन्य संस्थाओं के लोगों ने अपने गुरुजन का पूजन किया। देर शाम तक कई स्थानों प्रसाद वितरण किया गया। भंडारा हुए। जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया。