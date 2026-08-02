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Jhansi News: स्टेट हाईवे पर पशुओं का जमावड़ा बना मुसीबत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: मोंठ में सिकंदरा-पूंछ मार्ग पर अन्ना मवेशियों की संख्या बढ़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मवेशी गोशालाओं में नहीं, बल्कि खेतों और सड़कों पर घूम रहे हैं। इससे हादसे बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की मांग की है।

Jhansi News: स्टेट हाईवे पर पशुओं का जमावड़ा बना मुसीबत

Jhansi News: मोंठ। सिकंदरा-पूंछ मार्ग पर अन्ना मवेशी मुसीबत बन गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एक बार फिर इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जबकि दावा किया जा रहा है कि मवेशी बनाई गई गोशालाओं में हैं। फिर पशु छु़ट्टा घूम रहे हैं। जो खेतों से लेकर सड़क, बाजारों तक परेशानी बने हैं। रात वक्त आए दिन मवेशी हादसे का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभागीय अफसरों से पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाने की मांग की है।

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