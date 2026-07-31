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Jhansi News: बाइक-स्कूटी भिड़ंत में दो की मौत, दोस्त नाजुक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी के सीपरी बाजार ओवरब्रिज पर शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई। बाइक पर सवार दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Jhansi News: बाइक-स्कूटी भिड़ंत में दो की मौत, दोस्त नाजुक

Jhansi News: झांसी। सीपरी बाजार ओवरब्रिज पर शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीपरी में आर्य कन्या चौराहा के करीब रहने वाले देवराज वाजपेई का 22 साल का बेटा रुद्राक्ष इलाइट गया था। वह स्कूटी से घर आ रहा था। शुक्रवार तड़के वह ओवरब्रिज पर पहुंचा, तभी विपरीत दिशा से बाइक सवार झांसी रेलवे कॉलोनी में रहने वाला 20 वर्षीय सक्षम अपने दोस्त सोमिल निवासी बरुआसागर के साथ जा रहा था।

इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दोनों वाहनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि बाइक-स्कूटी के परखचे उड़ गए। वहीं रुद्राक्ष, समक्ष और सोमिल काफी फीट ऊपर उछले और सिर के बल गिरे। इससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर राहगीर मदद को दौड़े। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। राहगीरों की मदद से घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज झांसी भिजवाया। जहां डॉक्टर ने रुद्राक्ष और सक्षम को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल का इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार मृतकों के घर पर खबर की गई है। जांच की जा रही है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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